Sandra Sicora vor "Prominent getrennt"-Start ehrlich: "Habe das Beziehungsende noch nicht verarbeitet"

Kurzerhand lässt Sandra die Bombe platzen: "Also ich mache hier mit, weil ich so die Möglichkeit bekomme, noch einmal mit Tommy über alles zu reden. Weil ich das ganze noch nicht verarbeitet habe."

Natürlich geht es dabei auch um die Frage, warum sich das einstige Liebespaar für eine Teilnahme an der RTL-Show entschieden habe. Mit dem ehemaligen Partner gemeinsam über Wochen in einem Bett zu schlafen, ist immerhin nicht für jeden etwas.

Tommy Pedroni (29) ist offenbar alles andere als begeistert von der Teilnahme an der RTL-Show. © RTL+

Und Tommy? Der wirkt während des Videoausschnitts auffällig distanziert und unnahbar. Während die 31-Jährige immer wieder verstohlene Blicke in Richtung des gebürtigen Franzosen wirft, inspiziert der ausgiebig seine Finger.

Immerhin gibt er dann eine knappe Antwort auf die Frage, warum sich das Paar überhaupt getrennt ist. "Ich habe uns getrennt, weil Sandra bei 'Temptation Island' Sch**** gebaut hat", meint der Muskelmann.

Sieht auch Sandra so: "Wir haben uns getrennt, weil das, was ich bei 'Temptation' getan habe, nicht in Ordnung war und Tommy so sehr gestört hat, dass er der Beziehung keine Chance mehr gegeben hat."

Für die gemeinsame Teilnahme an der Show hat die 31-Jährige ein ganz bestimmtes Ziel: "Ich möchte, dass wir hier rausgehen können und sagen können: Wir haben es geschafft!"

Ob das mit dem muffeligen Tommy möglich ist? Einen ersten Eindruck davon könnt Ihr Euch seit dem heutigen Mittwoch im Stream auf RTL+ machen.