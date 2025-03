Claudia Obert will Reality-Star ins Bett kriegen: "Hab Gefühle in meiner alten Mu***"

Thailand - Die unerwartete Liebeserklärung von Melody Haase (31) schlägt auch in Folge 5 von " Promis unter Palmen " weiter Wellen. Und die Allianz mit ihrem neuen Crush Menowin Fröhlich (37) soll noch ungeahnte Folgen nach sich ziehen ...

Hat Menowin Fröhlich (37) in der neuen "PuP"-Folge kurzzeitig wieder sein wahres Gesicht gezeigt? © Joyn

Am Morgen nach Melodys Liebeserklärung an Menowin entschuldigt sie sich bei ihm: "Ich bin ein Idiot. Tut mir leid. Dumm von mir, dass ich was gesagt hab." Inspiriert von seinem großen Idol Jesus entscheidet Menowin sich für den Pfad der Vergebung: "Respekt, dass du es mir gesagt hat. Da musst du echt Eier haben dafür."

Doch der 37-Jährige kann auch anders - was sich nach einem Streit herausstellen soll, an welchem er eigentlich gar nicht beteiligt war:

Beim Promi-Ranking bezeichnet Nikola Glumac (29) den Lotto-Gewinner Kürsat "Chico" Yildirim (44) als den "Peinlichsten" in der Villa, woraufhin dieser kontert: "Ich hab' in meinem Leben noch keine so hohle Nuss wie dich gesehen." Auch mit Nikolas Kumpeline Lisha Savage (38) gerät Chico daraufhin lautstark aneinander.

Menowins Auffassung nach habe Nikola allerdings gar keine eigene Meinung, sondern sei gezielt von Rudelführer Chris Manazidis (38) gegen den Lotto-Gewinner aufgestachelt worden - und das passt dem passionierten Christ ganz und gar nicht. Plötzlich verschwört er sich mit den "Außenseitern" Chico, Melody und Cosimo Citolo (43): "Bruder, wenn ich mein Maul aufmach', verbrennt dieser ganze Place. (...) Wir f***** die alle, weil irgendwann reicht es! Morgen werden wir den Müll nachhause schicken, ich hab' so einen großen Hass gegen Niko."

Woher dieser Hass auf einmal kommt? Keiner weiß es. Aber sein nachfolgender Schachzug ist tatsächlich von Erfolg gekrönt: Die Gruppe muss sich bei der Nominierung zwischen Claudia Obert (63) und Nikola entscheiden. Und ausgerechnet seine Ex-Flamme darf ihm den Todesstoß versetzen: "Unterm Strich ist es einfach so, dass ich Claudia lieber mag als dich." Durch diesen Stich in den Rücken muss Nikola also die Show verlassen und darf Kim Virginia (29) ins Hotel folgen. Adieu!