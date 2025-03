Sexuelle Gewalt angedroht! SAT.1 schmeißt "Promis unter Palmen"-Star aus der Show

Thailand - Die Ereignisse bei " Promis unter Palmen " überschlagen sich: Während sich Strippenzieher Menowin Fröhlich (37) in einer Minute noch als "den Paten" bezeichnet, mimt er in der nächsten plötzlich den Friedensboten. Darüber hinaus müssen gleich zwei Promis die Villa verlassen - und ein anderer kommt zurück.

Wegen "Androhung sexueller Gewalt" muss Kürsat "Chico" Yildirim (44) die "PuP"-Villa verlassen. © Joyn

"Der Pate von 'Promis unter Palmen'" aka Menowin heckt gemeinsam mit Melody Haase (31) und Cosimo Citiolo (43) den Plan aus, entweder Chris Manazidis (38) oder Lisha Savage (38) rauszukicken, um deren Allianz zu zerstören.

Bevor es allerdings dazu kommen kann, steht erstmal eine Eskalation der Extraklasse an: Für eine Challenge werden die Kandidaten in Sand eingebuddelt, aus dem sie sich mit eigener Kraft befreien müssen.

"Ich will dich nach Hause schicken", greift Kürsat "Chico" Yildirim (44) plötzlich Lisha an. Da die aber natürlich nicht auf den Mund gefallen ist, schießt sie wie in Dauerschleife aus ihrem Sand-Loch zurück: "Du hast so einen kleinen Pi****, du hast 'ne Mu****".

Chicos Antwort auf diese Provokation wird zwar gepiept, überschreite aber laut der zuhörenden Promis "eine klare Grenze". Diese Meinung teilt auch die SAT.1-Produktion, die den bereits verwarnten Chico wegen "Androhung sexueller Gewalt" ohne Zögern aus der Show wirft.

Als Ersatz darf der zuvor rausgeflogene Nikola Glumac (29) wieder in die Villa einziehen - wo er sich erstmal einen lautstarken Streit mit seiner Verflossenen Melody liefert. Die Fronten verhärten sich also weiter.