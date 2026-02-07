Schock für Edith Stehfest: Ihr Freund führte Doppelleben – jetzt ermittelt die Kripo

Noch vor wenigen Tagen zeigten sich Edith Stehfest (31) und Damian (28) gemeinsam – jetzt stehen schwere Vorwürfe im Raum. © Joyn/Joshua Schneider

Am Freitag meldete sich Edith erstmals zu Wort: "Er ist nicht der für den er sich ausgeben hat", kommentiert Edith ihr Instagram-Reel und fasst damit die erschütternde Wahrheit über Damian zusammen. "Es ist so schlimm, was ich erfahren musste", fügt sie hinzu.

In dem Video teilt sie Sprachnachrichten, die Damian angeblich seiner tatsächlichen Freundin geschickt haben soll. Darin soll er Edith massiv beleidigt und sogar mit körperlicher Gewalt gedroht haben.

Die Situation eskalierte offenbar in einem Kölner Hotelzimmer. "Die Belege für seine mit Komplizen geplante Vorgehensweise machen mir Angst um mein Leben", kommentiert die Sängerin. Damian soll ein Doppelleben geführt und unter anderem heimlich Nacktfotos von ihr gemacht und verbreitet haben.

Hinweise auf das perfide Spiel gab es schon zuvor: Sowohl ihr Ex-Mann Eric Stehfest (36) als auch ein Familienmitglied von Damian sollen Edith gewarnt haben. Sie ignorierte die Hinweise zunächst – mit schwerwiegenden Folgen.