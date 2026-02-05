Anouschka Renzi über Gil Ofarim: "Man muss respektvoll mit ihm umgehen!"

Köln/Berlin - Thailand, Sonne und Meer: Was wie das perfekte Urlaubsparadies klingt, war für Schauspielerin Anouschka Renzi (61) überhaupt nicht erholsam. Die 61-Jährige ist Teil des aktuellen " Promis unter Palmen "-Casts und verrät, dass die Bedingungen alles andere als rosig waren - was nicht nur an den Mitbewohnern lag.

Anouschka Renzi (61) machten vor allem die klimatischen Bedingungen in Thailand während der Dreharbeiten zu schaffen. © Joyn/Joshua Schneider

"Es gab eine Person, die hätte ich meucheln können", erzählt die Berlinerin TAG24 am Rande der Premiere zur 4. Staffel. Wer genau das ist, möchte sie noch nicht sagen, verrät lediglich, dass es sich um einen Mann handele.

Aber nicht nur er machte ihr zu schaffen. "Keiner sieht das von außen, es war so heiß, es kann sich keiner vorstellen."

Das Meer sei zwar vor der Tür gewesen, doch hinein durfte man nicht. "Es ist wirklich anstrengend, nur wegen der Hitze."

Dennoch empfand sie das Dschungelcamp, in dem sie 2022 unter anderem neben Harald Glööckler (60) und dem späteren König Filip Pavlovic (31) im australischen Busch saß, anstrengender. Hauptgrund: Schlafmangel!