Edith Stehfest knutscht mit Türsteher: "Hat ungefähr fünf Minuten gedauert"
Köln - Die Trennung von Edith (31) und Eric Stehfest (36) liegt erst wenige Monate zurück. Jetzt hat sich die gebürtige Leipzigerin erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt. Und für Damian (28) war das Aufeinandertreffen mit seinem Vorgänger gleichzeitig eine Premiere.
"Das hat ungefähr fünf Minuten oder zehn Minuten gedauert", erzählt Edith im TAG24-Interview vom ersten Kuss mit dem Türsteher, der im Stammclub der Stehfests arbeitet.
"Ich habe das erste Mal in meinem Leben im Club rumgeknutscht und auch das erste Mal jemanden aus einem Club mit nach Hause genommen."
Edith blieb die Nacht Ende 2025 bei Damian, hat seitdem "ein Gefühl von Sicherheit und Struktur oder etwas, auf das ich mich verlassen kann. Das hat sehr, sehr, sehr lange gefehlt."
Zusammengezogen ist das frisch verliebte Paar zwar noch nicht. Allzu lang Zeit lassen will sich Edith, die hauptsächlich wieder in ihrer Geburtsstadt Leipzig wohnt und sonst zwischen Erics thüringischem Wohnort und Damians niedersächsischer Heimat switcht, aber auch nicht.
"Wennschon, dennschon - oder man kann es auch meiner Meinung nach sein lassen. Was brauche ich zwölf Monate, jemanden kennenzulernen? Ich weiß ja meine Struktur. Entweder passen die zusammen oder nicht", so die 31-Jährige, deren Kinder Damian bisher erst einmal per FaceTime gesehen hat.
Edith Stehfest und Damian im TAG24-Interview
Edith und Eric Stehfest als getrenntes Paar bei "Promis unter Palmen"
Bei der Premiere der vierten Staffel "Promis unter Palmen" fand dann auch das Aufeinandertreffen zwischen Ex-Freund Eric und Neu-Partner Damian statt.
"Wir wollten uns treffen, um uns mal vorher gesehen zu haben, bevor es hier vielleicht unangenehm werden könnte oder so", sagt der 28-Jährige zu TAG24. "Ist aber nicht, ist alles super entspannt." Zudem sehe Eric in Damian auch keine Bedrohung für seine Kinder und man könne als Patchwork-Family ein schönes Leben für die Kids bauen.
Teilweise bedrohlich dürften hingegen einige Szenen bei "Promis unter Palmen" gewesen sein. Ursprünglich als Paar angefragt, nahmen Edith und Eric als Ex-Couple an dem SAT.1-Format teil, trafen dort seit vielen Wochen Funkstille wieder aufeinander.
Auch für die anderen Teilnehmer soll es zu cringen Momenten gekommen sein - angefangen mit der Bettenverteilung. Jeder habe gedacht, die Stehfests teilen sich ein Gemach, das sie zu diesem Zeitpunkt schon seit einem Dreivierteljahr nicht mehr geteilt hatten.
Zwar bereut Edith einige Moves, die sie gegen Eric gefahren hat. Aber: "Das ist vielleicht für Zuschauer ein kleiner Leitfaden, dass man das nicht machen muss."
"Promis unter Palmen" läuft ab 16. Februar immer montags um 20.15 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn.
Titelfoto: Joyn/Joshua Schneider