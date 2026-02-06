Edith Stehfest knutscht mit Türsteher: "Hat ungefähr fünf Minuten gedauert"

Köln - Die Trennung von Edith (31) und Eric Stehfest (36) liegt erst wenige Monate zurück. Jetzt hat sich die gebürtige Leipzigerin erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt. Und für Damian (28) war das Aufeinandertreffen mit seinem Vorgänger gleichzeitig eine Premiere.

Edith Stehfest (31) mit ihrem neuen Freund Damian (28) bei der Premiere der vierten Staffel "Promis unter Palmen". © Joyn/Joshua Schneider

"Das hat ungefähr fünf Minuten oder zehn Minuten gedauert", erzählt Edith im TAG24-Interview vom ersten Kuss mit dem Türsteher, der im Stammclub der Stehfests arbeitet.

"Ich habe das erste Mal in meinem Leben im Club rumgeknutscht und auch das erste Mal jemanden aus einem Club mit nach Hause genommen."

Edith blieb die Nacht Ende 2025 bei Damian, hat seitdem "ein Gefühl von Sicherheit und Struktur oder etwas, auf das ich mich verlassen kann. Das hat sehr, sehr, sehr lange gefehlt."

Zusammengezogen ist das frisch verliebte Paar zwar noch nicht. Allzu lang Zeit lassen will sich Edith, die hauptsächlich wieder in ihrer Geburtsstadt Leipzig wohnt und sonst zwischen Erics thüringischem Wohnort und Damians niedersächsischer Heimat switcht, aber auch nicht.

"Wennschon, dennschon - oder man kann es auch meiner Meinung nach sein lassen. Was brauche ich zwölf Monate, jemanden kennenzulernen? Ich weiß ja meine Struktur. Entweder passen die zusammen oder nicht", so die 31-Jährige, deren Kinder Damian bisher erst einmal per FaceTime gesehen hat.