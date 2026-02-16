Heftiger Vorwurf bei "Promis unter Palmen": Hat er seine schwangere Frau mehrmals betrogen?

Thailand - In der vierten Staffel " Promis unter Palmen " kämpfen die Teilnehmenden wieder um rund 50.000 Euro sowie die Goldene Kokosnuss. Eigentlich heißt es hier: jeder für sich. Aber wie verhält sich das, wenn zwei (Ex-)Partner gemeinsam in die Villa ziehen?

Eric (36, vorn) und Edith (30) Stehfest haben sich kurz vor Beginn der Dreharbeiten getrennt, bezeichnen sich aber immer noch als "Team". © Joyn

Eric (36) und Edith (30) Stehfest wagen das Experiment und reisen als frisch getrennte Eheleute an. Die beiden seien nach wie vor ein Team, aber eben kein Liebespaar mehr.

Dass man vor der gemeinsamen Teilnahme an einer Reality-Show vielleicht erst mal die eigenen Differenzen aus dem Weg räumen sollte, zeigt sich schon in der ersten Folge der neuen "PuP"-Staffel.

"Ich mache gerade den Job einer Mutter und eines Vaters, und das jetzt schon seit Monaten", wirft Eric seiner Ex vor, als er von ihren Reiseplänen nach Ende der Dreharbeiten erfährt. Um die beiden gemeinsamen Kinder kümmere er sich seiner Ansicht nach momentan fast alleine.

Für Edith ist diese Aussage ein rotes Tuch - immerhin habe sie sich jahrelang um den Nachwuchs gekümmert, während Eric von Job zu Job und Party zu Party gezogen war. "Ich glaube schon, dass ich da war", legt der 36-Jährige seine Perspektive dar. "Ich war viel arbeiten, aber ich war trotzdem auch da, auch wenn es nur in Gedanken war, da war ich immer bei der Familie …"

Edith geht sofort in den Angriffsmodus über: "Ich muss jetzt nicht damit anfangen, wie oft du mich betrogen hast am Anfang, als ich schwanger mit einem Kind zu Hause lag! Soll ich jetzt die Namen sagen oder was?!" Zwar vertragen sich die Stehfests nach dem Streit wieder schnell, der nächste Streit wird aber wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen ...