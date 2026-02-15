Schwere Zeiten für Kevin Wolter: "Promis unter Palmen"-Star lebt von Arbeitslosengeld
Berlin – Fitness-Influencer Kevin Wolter (38) wird ab Montag in der TV-Sendung "Promis unter Palmen" zu sehen sein. Parallel dazu befindet er sich nach eigenen Angaben in einer beruflich schwierigen Situation
Wie Wolter der "Bild"-Zeitung verriet, verlor er seine Stelle in der Marketing-Abteilung eines großen Online-Brokers
Die Kündigung erfolgte vor einigen Wochen. Wolter sagte dazu: "Ich lebe leider aktuell vom Arbeitslosengeld. Das kenne ich ja schon, ich hatte das leider schon mehrmals im Leben. Diesmal dachte ich allerdings, es wäre endgültig vorbei."
Den Job hatte er nach eigenen Angaben rund ein Jahr zuvor über einen Aufruf in einem Interview erhalten. "Mein jetziger Chef hat in der BILD mitbekommen, dass ich einen Job suche, und hat sich daraufhin bei Instagram bei mir gemeldet", berichtete Wolter damals. "Dann haben wir eine Stunde telefoniert. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, dann hat er gesagt: 'Ey Kevin, ich würde dir gerne einen Job anbieten bei unserem Marketing-Team.'"
Zur Begründung erklärte Wolter: "Mir wurde gekündigt, weil unsere Abteilung deutlich verkleinert wurde. Man könnte also sagen, wir haben zu gut gearbeitet und uns damit überflüssig gemacht." Der Online-Broker, eine Berliner Neobank, bestätigte auf Nachfrage die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, machte jedoch keine Angaben zu den Gründen.
Kevin Wolter bei "Promis unter Palmen"
Wolter erklärte, dass die Teilnahme für ihn auch finanziell relevant sei: "In meiner jetzigen Situation kann ich die Gage von 'Promis unter Palmen' natürlich besonders gut gebrauchen. Aber ich habe dort nicht nur dafür mitgemacht. Jede Reality-Show ist ein Abenteuer – und ich stehe auf Abenteuer."
Er hofft zudem, durch die Aufmerksamkeit rund um die Ausstrahlung neue berufliche Möglichkeiten zu erhalten. "Ich würde alles machen, um einfach nur erst mal wieder einen ordentlichen Job zu haben. Von Online-Videos oder TV-Auftritten allein kann ich bisher nämlich nicht leben."
Zu möglichen weiteren TV-Projekten sagte er: "Ein paar lose Anfragen, aber nichts Konkretes."
Die Dreharbeiten in Thailand im vergangenen Herbst beschrieb Wolter so: "Der Dreh war schon so eine Art Fiebertraum, weil alle Kandidaten auf eigene Rechnung unterwegs waren. Ich habe einfach versucht, möglichst wenig bei anderen ins Schussfeld zu geraten." Mit dem Start der Sendung verbindet Wolter neben der TV-Präsenz auch die Hoffnung auf mehr finanzielle Stabilität.
Die neue Staffel von "Promis unter Palmen" läuft am Montag um 20.15 Uhr bei Sat.1. an.
Titelfoto: Joyn/Gerhard Merzeder