Schwere Zeiten für Kevin Wolter: "Promis unter Palmen"-Star lebt von Arbeitslosengeld

Berlin – Fitness-Influencer Kevin Wolter (38) wird ab Montag in der TV-Sendung " Promis unter Palmen " zu sehen sein. Parallel dazu befindet er sich nach eigenen Angaben in einer beruflich schwierigen Situation

Kevin Wolter (38)) ist bekannt als Fitness-Influencer. © Joyn/Gerhard Merzeder

Wie Wolter der "Bild"-Zeitung verriet, verlor er seine Stelle in der Marketing-Abteilung eines großen Online-Brokers

Die Kündigung erfolgte vor einigen Wochen. Wolter sagte dazu: "Ich lebe leider aktuell vom Arbeitslosengeld. Das kenne ich ja schon, ich hatte das leider schon mehrmals im Leben. Diesmal dachte ich allerdings, es wäre endgültig vorbei."

Den Job hatte er nach eigenen Angaben rund ein Jahr zuvor über einen Aufruf in einem Interview erhalten. "Mein jetziger Chef hat in der BILD mitbekommen, dass ich einen Job suche, und hat sich daraufhin bei Instagram bei mir gemeldet", berichtete Wolter damals. "Dann haben wir eine Stunde telefoniert. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, dann hat er gesagt: 'Ey Kevin, ich würde dir gerne einen Job anbieten bei unserem Marketing-Team.'"

Zur Begründung erklärte Wolter: "Mir wurde gekündigt, weil unsere Abteilung deutlich verkleinert wurde. Man könnte also sagen, wir haben zu gut gearbeitet und uns damit überflüssig gemacht." Der Online-Broker, eine Berliner Neobank, bestätigte auf Nachfrage die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, machte jedoch keine Angaben zu den Gründen.