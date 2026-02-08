Mit 61 ins Reality-Abenteuer: So schlägt sich Silvia Wollny bei "Promis unter Palmen"
Köln - Silvia Wollny (61) zeigt sich bei "Promis unter Palmen" genau so, wie man sie kennt: direkt, ehrlich und ohne Blatt vorm Mund. Im Interview bei der Premiere verrät sie TAG24, warum es überraschend harmonisch lief, wo sie an ihre Grenzen kam und weshalb sie eine Challenge knallhart abgebrochen hat.
Auf die Frage, welche Seite man von ihr in dem SAT.1-Reality-Format zu sehen bekommt, sagte sie klar: "Ja, meine Seite, so wie ich bin. Was soll ich denn da anderes zeigen?"
Die elffache Mutter sehne sich nicht danach, anderen "nach dem Mund zu reden".
Zum großen Zoff vor der Kamera sei es dennoch nicht gekommen. "Also von meiner Seite aus muss ich sagen, ich habe mich mit allen super verstanden. Es gab keine Konfliktsituationen", betonte die 61-Jährige.
Schwieriger wurde es nur bei den Challenges. Als eine der Ältesten im Cast merkte Wollny die Bedingungen deutlich: "Gerade, wenn du ein Alter erreicht hast und dann noch bei den Temperaturen und dem Klima [...] Ich habe geschwitzt wie ein Schwein, es lief mir die A*schbacken runter."
Trotz "großer Schnauze" sei auch sie letztlich an ihre Grenzen gekommen: "Ich habe auch einmal abgebrochen, weil ich mir da vorkam wie im Dschungel." Grund dafür seien die Tiere gewesen: "Man musste den Kopf in so ein Ding reinstecken, wo dann alles voller Heuschrecken war."
Silvia Wollny: 19-fache Oma und trotzdem nicht am Ende
Privat läuft es im Hause Wollny ohnehin turbulent: Im Januar wurde Silvia zum 19. Mal Oma. "Ich bin Profi-Mama, ich bin Profi-Oma und ich freue mich auf jedes Enkelchen", schwärmte sie.
Mit insgesamt elf Kindern im Haushalt sei es "Wahnsinn", auch abseits der Kameras. Nur terminlich verliere sie manchmal den Überblick.
Einem, dem Familie auch alles bedeutet, ist Kandidat Maurice Dziwak (27). Mit ihm habe Silvia in einem Moment der Show "ganz schön" getanzt, lachte sie. Die Song-Wahl fiel auf Schlager-Ikone Matthias Reim (68).
Von "Let's Dance" lässt Silvia aber vorerst die Finger. Konkrete Pläne für weitere Shows gebe es aktuell noch nicht.
"Ich habe meine Wollnys für RTL2", sagt sie. Dennoch: Ein Comeback bei "Kampf der Reality-Stars"-Allstars sei möglich. Dieses Jahr habe sie sich aber bewusst für etwas Neues entschieden.
TV- und Streaming-Tipp: "Promis unter Palmen", Staffel 4, zeigen SAT.1 und Joyn ab dem 16. Februar immer montags um 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Joshua Schneider/ Joyn/Gerhard Merzeder/SAT.1/obs