ProSieben startet extremes Live-Experiment: Reporter leben 48 Stunden wie auf dem Mond

München - Für 2025 plant die NASA die erste bemannte Mondlandung seit einem halben Jahrhundert. Die Besatzung soll ein Wohnmodul errichten, in der die Astronauten späterer Missionen leben sollen. In der ProSieben-Sendung " Galileo " testen zwei Reporter in einem 48 Stunden langen Live-Experiment das Leben auf dem Mond.

Für 48 Stunden schließen sich zwei Reporter im SHEE Mond-Habitat ein. © Gettyimages/JORGE GUERRERO / AFP; Fotograf: ProSieben

Worauf kommt es an, wenn Menschen auf dem Mond siedeln? Dieser Frage will "Galileo" mit der Event-Woche "Mission to Moon" auf den Grund gehen.

Die ProSieben-Reporter Claire Oelkers (37) und Christoph Karrasch (39) werden sich am Montag, 24. April, für 48 Stunden in einen sogenannten SHEE Mond-Habitat einschließen. In der 28 Quadratmeter kleinen, abgeriegelten Simulationskapsel stellen sich die beiden Reporter einem Stresstest unter extremen Bedingungen, wie ProSieben mitteilte.

Das Live-Experiment kann über die JoynMe-App komplett verfolgt werden.

"Der Mond ist und bleibt ein Sehnsuchtsort. Aber kann man dort wirklich wohnen, so wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon heute planen? Wir möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine ganz besondere Reise mitnehmen", erklärt "Galileo"-Moderator Aiman Abdallah (58).

"Unsere Reporterin Claire Oelkers und unser Reporter Christoph Karrasch wagen für 'Galileo' das Experiment und leben 48 Stunden lang vollkommen isoliert in einem Mond-Habitat. Für Claire und Christoph wird diese ungewöhnliche Umgebung sicherlich eine große Herausforderung."