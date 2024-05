Zurück zur Wehrpflicht? "Es war eine Notwendigkeit"

Leipzig - Seit 2011 wurde sie ausgesetzt - die Wehrpflicht. Doch der Ukraine-Krieg sorgt auch in Deutschland für Ungewissheit. Was passiert, wenn sie wieder in Kraft tritt, und wie stehen diejenigen dazu, die dann eingezogen würden? Erik Koszuta (27) setzt sich in der neuen Folge "Past Forward: Muss ich in den Krieg" mit dem Thema auseinander.