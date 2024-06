Terrier Buddy "zerfleischt" alles, was er in die Pfoten bekommt

Um den Terrier von seiner Zerstörungssucht abzuhalten, wird er aber statt mit liebevoller Strenge mit Leckerlis gestoppt. Rütter weiß, da fängt der Fehler schon an: "Hund lernt: Nerv, so lange es geht [...], und dann kommt sie mit einer Futterbelohnung", lacht der Hundeexperte.

Doch vor Buddy sind weder Kabel noch Sofakissen oder Teppiche sicher. "Die sind dann so klein und so niedlich, die sind aber schon auf dem Weg, alles vorzubereiten für die Zukunft", weiß Martin Rütter. Immerhin zeigt der Rabauke kein "aggressives Verhalten".

Hundetrainer Marcel Wunderlich (2.v.r.) wird schnell klar: Buddy hat das Sagen in der Familie. © RTL

Damit ihnen Buddy nicht mehr auf der Nase herumtanzen kann, schickt Rütter Hundetrainer Marcel Wunderlich nach Büttelborn. Der wird direkt zu Beginn mit der Zerstörungswut des Hundes konfrontiert: "Man sieht ja leider an seinem Bett, das hat er gestern Abend komplett zerschreddert", zeigt Eve das neueste Werk des Terriers.

Auf dem Übungsplatz kommt dann Eves Pferd mit ins Spiel. Kaum hat sie es in Richtung des Hundes geführt, zerrt der sofort an der Leine und will diese nicht mehr hergeben. "Der will das haben, was du da in der Hand hast", stellt Marcel fest.

"Das eigentliche Kernthema bist du und dass du weg warst", wird dem Hundetrainer schnell klar, als Buddy sich tierisch aufregt, sobald Eve und das Pferd vom Platz verschwinden.

Als sie zurückkommt, wird Eve jedoch nicht nur freudig begrüßt, sondern von Buddy angesprungen und leicht in den Arm gebissen. Doch wieder lässt Eve ihrem Vierbeiner alles durchgehen.

"Bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen, ein paar Konflikte geht ihr bitte mit ihm ein", richtet sich Hundetrainer Marcel verzweifelt an die Familie.