Regisseur verrät, welchem "Friends"-Schauspieler es an Humor fehlt

Die Britin verkörperte im 90er-Erfolgsformat eine Dame aus dem Vereinigten Königreich, die zwar nur in insgesamt 14 Episoden mitspielte, aber immerhin das Herz von Serien-Charakter Ross Geller (gespielt von David Schwimmer, 56) eroberte.

Bei dem mangelnden komödiantischen Talent also kein Wunder, dass auch die Beziehung, die Bexendales Figur Emily Waltham einging, zum Scheitern verurteilt war.

"In Sitcoms und jeder Art romantischer Komödie ist das Lustige genauso wichtig wie die Chemie", stellt der Regisseur klar.

Rachel (Jennifer Aniston, 54), reist zur Hochzeit von Ross (David Schwimmer, 56) und Emily (Helen Baxendale, 53) und bringt die geplante Trauung allein mit ihrer Anwesenheit durcheinander. Emilys Figur war nur in 14 Episoden zu sehen. © IMAGO / Everett Collection

Die Liaison wurde beiden schnell so ernst, dass sie sich entschlossen, zu heiraten. Doch als beide den Hafen der Ehe ansteuern wollten, funkte Rachel Green (Jennifer Aniston, 54) dazwischen. Rachel, die zu dem Zeitpunkt noch (oder sollte man sagen: mal wieder) in Ross verliebt war, reiste zur Trauung der beiden nach London.

Als sich Ross und Emily das Jawort geben wollten, rutschte dem Bräutigam doch prompt der falsche Frauenname raus.

Ob seine jahrelange Verliebtheit dazu geführt hat, dass der allein in der Serie dreimal verheiratete Museums-Wissenschaftler den Namen Rachel statt Emily nannte, oder doch die ungeplante Anwesenheit seiner Jugendliebe, wird in der Serie nicht aufgelöst.

Vermutlich konnte Helen also nicht nur von der komödiantischen Natur nicht mit Rachel mithalten, die in allen 10 Staffeln bei Ross sehr hoch in der Gunst steht, sondern eben auch von ihrem Potenzial als Frau fürs Leben für den Bruder von Monica (Courteney Cox, 59).