Reh in Bauzaun verfangen: Zuerst greift die Feuerwehr zur Decke

Chemnitz - Die Chemnitzer Feuerwehr ist wieder im Fernsehen zu sehen. In der TV-Sendung "112: Feuerwehr im Einsatz" auf DMAX werden die Kameraden von einem Kamerateam begleitet. Diesmal müssen die Feuerwehrleute ein Reh retten, das sich in einem Bauzaun verfangen hat.

Völlig verzweifelt hing ein Reh in einem Bauzaun fest. Die Chemnitzer Feuerwehr rückte an. © DMAX / FILMREIF TV

Mitten in der Nacht rückten die Kameraden mit Blaulicht aus. Ein Reh wollte durch einen Bauzaun schlüpfen, verhedderte sich allerdings darin.

Als Gruppenführer Sven Schuhknecht (54) und sein Team am Unfallort eintrafen, dachten sie zunächst, dass das Tier tot wäre. Doch kurze Zeit später zappelte es völlig verzweifelt. Mit seinem Hinterteil war das Reh im Bauzaun verfangen - es konnte weder vor noch zurück.



Die Feuerwehrleute warfen dem hilflosen Tier zunächst eine Decke über den Kopf. "Der Panikreflex von verletzten Tieren überlagert alles. Und damit sind wir auch gewissen Gefahren ausgesetzt", sagt Schuhknecht. Aus diesem Grund wird dem Tier der Blick auf die Einsatzstelle genommen, was das Reh beruhigen soll.



Und tatsächlich: Das verzweifelte Tier blieb anschließend völlig regungslos, ein Feuerwehrmann hielt dennoch den Kopfbereich behutsam fest.

Schnell zückten die Kameraden einen Bolzenschneider. Der Bauzaun wurde Stück für Stück aufgeschnitten. "Wir haben von außen nach innen geschnitten, damit sich das Tier erst beim letzten Schnitt bewegen kann", erklärt Brandmeister-Anwärter Niklas Scheinpflug (22).