Reh in Bauzaun verfangen: Zuerst greift die Feuerwehr zur Decke
Chemnitz - Die Chemnitzer Feuerwehr ist wieder im Fernsehen zu sehen. In der TV-Sendung "112: Feuerwehr im Einsatz" auf DMAX werden die Kameraden von einem Kamerateam begleitet. Diesmal müssen die Feuerwehrleute ein Reh retten, das sich in einem Bauzaun verfangen hat.
Mitten in der Nacht rückten die Kameraden mit Blaulicht aus. Ein Reh wollte durch einen Bauzaun schlüpfen, verhedderte sich allerdings darin.
Als Gruppenführer Sven Schuhknecht (54) und sein Team am Unfallort eintrafen, dachten sie zunächst, dass das Tier tot wäre. Doch kurze Zeit später zappelte es völlig verzweifelt. Mit seinem Hinterteil war das Reh im Bauzaun verfangen - es konnte weder vor noch zurück.
Die Feuerwehrleute warfen dem hilflosen Tier zunächst eine Decke über den Kopf. "Der Panikreflex von verletzten Tieren überlagert alles. Und damit sind wir auch gewissen Gefahren ausgesetzt", sagt Schuhknecht. Aus diesem Grund wird dem Tier der Blick auf die Einsatzstelle genommen, was das Reh beruhigen soll.
Und tatsächlich: Das verzweifelte Tier blieb anschließend völlig regungslos, ein Feuerwehrmann hielt dennoch den Kopfbereich behutsam fest.
Schnell zückten die Kameraden einen Bolzenschneider. Der Bauzaun wurde Stück für Stück aufgeschnitten. "Wir haben von außen nach innen geschnitten, damit sich das Tier erst beim letzten Schnitt bewegen kann", erklärt Brandmeister-Anwärter Niklas Scheinpflug (22).
Verzweifeltes Reh wird von Chemnitzer Feuerwehr in die Freiheit entlassen
Während der Rettungsaktion folgte ein kurzer Medizincheck. Ergebnis: Das Reh war nur leicht am Hinterleib verletzt, ein Jäger musste daher nicht hinzugerufen werden.
Kurze Zeit später bogen die Helfer die letzten Drähte des Bauzauns zur Seite. Zwei Feuerwehrleute hoben das Tier behutsam aus seinem Gefängnis heraus und brachten es zu einer angrenzenden Wiese. Währenddessen war das Reh weiterhin völlig regungslos - Schockstarre.
Als die Kameraden das Tier auf die Wiese legten, richtete es den Kopf langsam auf. Sekunden später stand es auf allen vieren und verschwand in die Freiheit - ein gelungener Einsatz für die Chemnitzer Feuerwehr.
Die ganze Folge "112: Feuerwehr im Einsatz" seht Ihr ab sofort in der DMAX-Mediathek.
