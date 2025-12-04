Suzuki-Dach nach Crash in Sachsen abgetrennt: "Eine ist eingeklemmt, die müssen wir rausschneiden"
Bautzen - Ein im April 2025 in Bautzen geschehener Unfall wurden von Kameraden der Feuerwehr per Bodycam aufgezeichnet. Die Bilder des Einsatzes waren nun in der DMAX-Serie "112: Feuerwehr im Einsatz" zu sehen.
Unfall am Samstagmorgen auf der Kreuzung Paul-Neck-Straße/Löbauer Straße. An jenem 26. April rückt die Berufsfeuerwehr Bautzen aus, Rettungsdienst und Polizei sind bereits vor Ort.
"Die Seite müssen wir auf jeden Fall aufmachen", sagt der Einsatzleiter und zeigt auf die Beifahrertür des Suzuki Swift, in die ein Ford-SUV gefahren war. Die Beifahrerin ist noch immer in dem Kleinwagen eingeklemmt. "Der Notarzt will sich aber erst mal drum kümmern."
Gruppenführer Ronny Pötschke (34) gibt seinem Team weiter: "Eine ist eingeklemmt, die müssen wir definitiv rausschneiden."
"Weil die Fahrzeuge noch ineinander verkeilt waren und der schwarze Pkw uns den Zugang zur Patientin erschwert hat, war die erste Maßnahme, die Frau aus dem schwarzen Pkw schonend zu retten", erklärt Pötschke: "Und anschließend den Pkw mittels Seilwinde vom blauen Pkw wegzuziehen, um am blauen Pkw arbeiten zu können."
112 Feuerwehr im Einsatz (DMAX): Beifahrerin per Hubschrauber in Klinik geflogen
Bevor der SUV weggezogen wird, versorgt der Rettungsdienst die eingeklemmte Frau aber. "Sie hatte starke Schnittwunden am Kopf und hat stark geblutet", berichtet Pötschke.
Anschließend geht Mike Schöne (52) ans Werk, der Maschinist auf dem Rüstwagen ist. "Bei Windenbetrieb ist es wichtig, dass man den Pkw langsam zieht, damit man Erschütterungen am zweiten Pkw möglichst vermeidet."
Somit wird der Ford vorsichtig von dem alten Suzuki weggezogen, was zum Glück mühelos gelingt.
Das Dach wird daraufhin abgetrennt und die Frau über das Autoheck ins Freie gezogen. Ein nachalarmierter Rettungshubschrauber bringt sie in ein Krankenhaus, weil der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung besteht.
