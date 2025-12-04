Überraschungs-Comeback: Plötzlich steht Promi-Lady auf der Matte, die (fast) keiner mehr sehen wollte

Radziejowice (Polen) - Kurz vor dem Finale geht es in den Folgen 17, 18 und 19 auf dem " Promihof " noch mal richtig turbulent zu! Während gleich mehrere Promis ihre Koffer packen und gehen müssen, kehrt ausgerechnet die Kandidatin zurück, die schon in den vorigen Wochen für mächtig Zündstoff gesorgt hatte: Emma Fernlund (24)!

Kaum sind sich Ina Kina (31, r.) und Tim Kühnel (29) wieder nähergekommen, ist plötzlich Emma Fernlund (24) zurück ... © RTLZWEI

Ihr Comeback hat Emma dabei ihrem Allianz-Buddy Paco Herb (30) zu verdanken, der dank einer fiesen Challenge (er muss einen Drink aus püriertem Fisch zu sich nehmen und eine ganze Rinderzunge verspeisen) nicht nur 5000 Euro für den Jackpot, sondern zudem auch einen Sonderbonus für sich erspielt hat.

Mit dem kann er einen Promi seiner Wahl zurück zur Gruppe holen, einen anderen Mitbewohner muss er dafür vom Hof jagen. Nachdem Emma wieder ins Bauernhaus eingezogen ist, heißt es auf Pacos Geheiß Abschied nehmen für Aurelia Lamprecht (26), die dem Strippenzieher resigniert die Hand gibt und von dannen zieht.

Zuvor hatten auch schon Nina Reh und Saskia Beecks (37) den Hof verlassen müssen, nachdem sie von der Gruppe beim Ausmisten die meisten Stimmen erhalten hatten.

Emmas Rückkehr passt jedoch nicht jedem auf dem Hof so gut in den Kram wie Paco - ganz im Gegenteil. Vor allem bei Ina Kina (31) schrillen alle Alarmglocken, als die Blondine plötzlich wieder auf der Matte steht, denn Ina hatte nach Emmas Abgang wieder mit Tim Kühnel (29) angebandelt.

Die Frauen vereinbaren, sich ab sofort einfach beide von dem Hof-Casanova fernzuhalten, doch nur fünf Minuten später hängt Emma schon wieder an Tims Lippen, ehe sich die beiden noch am selben Abend ihrer allnächtlichen Lieblings-Beschäftigung widmen: dem Matratzen-Sport.