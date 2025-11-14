Alle Mann an Bord und Leinen los: Mit diesen Passagieren legt das Riverboat ab

Leipzig - Alle Mann an Bord und Leinen los: Das Riverboat legt am Freitagabend unter dem Kommando von Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) ab - und hat wieder allerhand Passagiere geladen.

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) führen am Freitagabend durch die Talkshow. © MDR/Kirsten Nijhof

Das Moderatoren-Duo wird eine wahre TV-Legende in der MDR-Talkshow zu Gast haben: "Mr. Tagesthemen" Ulrich Wickert (82).

Der ehemalige Nachrichtensprecher begeistert auch als Autor - sein neuestes Buch "Der Raub im Tunnel" ist schon sein achter Frankreich-Krimi. Übrigens: Der 82-Jährige ging unter anderem selbst in Paris zur Schule. Es wird also spannend.

Ebenfalls Bücher schreibt die Ärztin und Bestseller-Autorin Giulia Enders (35) - allerdings der etwas anderen Art. An ihrem Sachbuch "Darm mit Charme" kam wohl kaum jemand vorbei.

Mit dem populärwissenschaftlichen Werk schaffte es die 35-Jährige vor einigen Jahren, das Thema zumindest etwas zu enttabuisieren.

Mit "Organisch" legte die Medizinerin nun nach und rückt dieses Mal andere Teile des Körpers in den Vordergrund - das kann eigentlich nur wieder lehrreich-amüsant werden.