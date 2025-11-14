 1.226

Alle Mann an Bord und Leinen los: Mit diesen Passagieren legt das Riverboat ab

Das Riverboat legt am Freitagabend unter dem Kommando von Kim Fisher und Matze Knop ab - und hat wieder allerhand Passagiere geladen.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Alle Mann an Bord und Leinen los: Das Riverboat legt am Freitagabend unter dem Kommando von Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) ab - und hat wieder allerhand Passagiere geladen.

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) führen am Freitagabend durch die Talkshow.
Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) führen am Freitagabend durch die Talkshow.  © MDR/Kirsten Nijhof
Das Moderatoren-Duo wird eine wahre TV-Legende in der MDR-Talkshow zu Gast haben: "Mr. Tagesthemen" Ulrich Wickert (82).

Der ehemalige Nachrichtensprecher begeistert auch als Autor - sein neuestes Buch "Der Raub im Tunnel" ist schon sein achter Frankreich-Krimi. Übrigens: Der 82-Jährige ging unter anderem selbst in Paris zur Schule. Es wird also spannend.

Ebenfalls Bücher schreibt die Ärztin und Bestseller-Autorin Giulia Enders (35) - allerdings der etwas anderen Art. An ihrem Sachbuch "Darm mit Charme" kam wohl kaum jemand vorbei.

Mit dem populärwissenschaftlichen Werk schaffte es die 35-Jährige vor einigen Jahren, das Thema zumindest etwas zu enttabuisieren.

Riverboat: Steffen Henssler über den frühen Tod seiner Mutter: "Gestorben als ich neun war"
Riverboat Steffen Henssler über den frühen Tod seiner Mutter: "Gestorben als ich neun war"

Mit "Organisch" legte die Medizinerin nun nach und rückt dieses Mal andere Teile des Körpers in den Vordergrund - das kann eigentlich nur wieder lehrreich-amüsant werden.

Ulrich Wickert (82) wird am Freitagabend im Riverboat zu Gast sein.
Ulrich Wickert (82) wird am Freitagabend im Riverboat zu Gast sein.  © Jonas Walzberg/dpa
Auch die "Darm mit Charme"-Autorin Giulia Enders (35) wird in einem der Sessel im Leipziger MDR-Studio Platz nehmen.
Auch die "Darm mit Charme"-Autorin Giulia Enders (35) wird in einem der Sessel im Leipziger MDR-Studio Platz nehmen.  © Montage: Ullstein Verlag/dpa

Außerdem am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio dabei:

  • The BossHoss - Pop-Country-Musiker
  • Susanna Simon (57) - Schauspielerin
  • Thomas Junker (61) - Filmemacher und Abenteurer
  • Fritz Egner (76) - Moderator
  • Susann Schmidt (59) - Denkmalschützerin und Gutsherrin Rittergut Endschütz

Riverboat läuft ab 22.30 Uhr im MDR. Im Anschluss könnt Ihr die Talkshow in der Mediathek streamen.

Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof

Mehr zum Thema Riverboat: