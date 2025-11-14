Alle Mann an Bord und Leinen los: Mit diesen Passagieren legt das Riverboat ab
Leipzig - Alle Mann an Bord und Leinen los: Das Riverboat legt am Freitagabend unter dem Kommando von Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) ab - und hat wieder allerhand Passagiere geladen.
Der ehemalige Nachrichtensprecher begeistert auch als Autor - sein neuestes Buch "Der Raub im Tunnel" ist schon sein achter Frankreich-Krimi. Übrigens: Der 82-Jährige ging unter anderem selbst in Paris zur Schule. Es wird also spannend.
Ebenfalls Bücher schreibt die Ärztin und Bestseller-Autorin Giulia Enders (35) - allerdings der etwas anderen Art. An ihrem Sachbuch "Darm mit Charme" kam wohl kaum jemand vorbei.
Mit dem populärwissenschaftlichen Werk schaffte es die 35-Jährige vor einigen Jahren, das Thema zumindest etwas zu enttabuisieren.
Mit "Organisch" legte die Medizinerin nun nach und rückt dieses Mal andere Teile des Körpers in den Vordergrund - das kann eigentlich nur wieder lehrreich-amüsant werden.
Außerdem am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio dabei:
- The BossHoss - Pop-Country-Musiker
- Susanna Simon (57) - Schauspielerin
- Thomas Junker (61) - Filmemacher und Abenteurer
- Fritz Egner (76) - Moderator
- Susann Schmidt (59) - Denkmalschützerin und Gutsherrin Rittergut Endschütz
Riverboat läuft ab 22.30 Uhr im MDR. Im Anschluss könnt Ihr die Talkshow in der Mediathek streamen.
Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof