Schlechte Nachrichten für Talkshow-Fans: Das Riverboat fliegt aus dem Programm

Leipzig - " Riverboat "-Fans müssen jetzt stark sein, die beliebte Freitagabend- Talkshow im MDR geht erst einmal in die Weihnachtspause. Wer sich auf die Klassiker aus alten Folgen gefreut hat, wird allerdings doppelt enttäuscht.

Das MDR-"Riverboat" läuft erst im neuen Jahr wieder über die Bildschirme. © MDR/Stephan Flad

Die Moderatoren Kim Fisher (56), Matze Knop (51) und Co. haben sich eine Pause natürlich verdient, schließlich stehen Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür.

An diesem Freitag läuft stattdessen um 22 Uhr die von Uta Bresan (60) präsentierte Sendung "So schön ist Weihnachten im Erzgebirge". Zwar handelt es sich bei dieser um eine bereits 2019 aufgezeichnete Sendung, so mancher Sachse dürfte dennoch auf seine Kosten kommen.

Am 2. Weihnachtsfeiertag füllen Helene Fischers (41) Arena-Tour "Rausch Live" von 2023 (20.15 Uhr) und Kabarettistin Katrin Weber (62) mit "Wer zuletzt lacht" (22.50 Uhr) das Freitagabend-Programm.

Am 2. Januar schließlich müssen die Fans das vorerst letzte Mal auf das "Riverboat" verzichten, um 22 Uhr läuft stattdessen "Die größten Hits des Ostens".