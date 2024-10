Aufstieg und Fall von DDR-Star Katrin Krabbe: "Ich hab mich geschämt, auf die Straße zu gehen"

Leipzig - Sie hatte es alles andere als leicht. Das plötzliche Ende ihrer Leichtathletik-Karriere ist lediglich ein Tiefpunkt in Katrin Krabbes (54) Leben. Es soll nicht der letzte sein. Auf dem MDR- Riverboat hisst sie am Freitagabend die Segel und lässt die Vergangenheit hinter sich.

Katrin Krabbe (54) war Freitagabend zu Gast beim MDR-Riverboat. © Sreenshot/MDR

Wer den Namen Katrin Krabbe hört, erinnert sich wohl zuerst an eine blutjunge erfolgreiche Leichtathletin in der DDR und später in der BRD.

Auch die dreifache Europasiegerin im Split weiß noch, in welchem Gefühlschaos sie in der Zeit um die Wende steckte.

"Der letzte Wettkampf im Trikot der DDR war für uns besonders. Wir waren dankbar für die Wende, uns war aber auch bewusst, dass wir so als Team nie wieder zusammenstehen werden", erzählt Krabbe der MDR-Moderatorin Kim Fisher (55).

Als dann plötzlich auch noch der Medienrummel um sie einsetzt, mischt vor allem eines mit: Überforderung.

"Ich hab die Welt nicht mehr verstanden", erinnert sich Krabbe an die Tatsache, dass sie plötzlich als die Grace Kelly der Leichtathletik betitelt wird. Schließlich sei sie immer "nur" gelaufen.

Bis sie das eben nicht mehr tut. Ihre Karriere findet im Juli 1992 ein unerwartetes Ende, als plötzlich Dopingvorwürfe im Raum stehen. Sie zieht einen Schlussstrich.