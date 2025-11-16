Horror-Nacht in Köln: The BossHoss wird mit Baseballschlägern aus der Stadt gejagt

Leipzig - Mit ihrer Interpretation von bekannten Songs im Country-Stil wurde die Band The BossHoss bekannt. Doch warum sie anfangs nicht in jeder Stadt willkommen waren, erzählen die beiden Sänger Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) im MDR " Riverboat ".

In ihren Anfängen haben Alec Völkel (53, r.) und Sascha Vollmer (53, l.) schon einiges erlebt. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

"Wir mussten die Stadt verlassen und die haben uns noch aus der Stadt geleitet, mit Baseballschlägern auf den Bus geschlagen", erinnert sich Sascha an eine Situation in Köln, als Security-Mitarbeiter sie vor vielen Jahren verfolgt hatten.

Wie es dazu kommen konnte?

"Die Anfänge waren wild", erklärt Alec. Da ist es auch schon mal vorgekommen, dass nach dem Auftritt im selben Club gleich noch die Aftershowparty stieg.

Doch an besagten Abend wurde ihnen diese gewaltig vermasselt.

"Unsere Fans haben sich ein bisschen daneben benommen […] die Securitys waren der Meinung, wir waren das", erinnert sich Alec.

Die Situation schaukelte sich so hoch, dass es handgreiflich wurde. "Die haben aber angefangen mit schubsen", stellt Sacha klar.