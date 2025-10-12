Gäste-Chaos im "Riverboat": Gleich zwei Absagen vor Sendungsbeginn

Leipzig - Gäste-Chaos im " Riverboat "! Die Macher der MDR-Talkshow sahen sich am Freitag gleich mit zwei Absagen von geladenen Gästen konfrontiert. Glücklicherweise konnte kurzfristig Ersatz gefunden werden.

Sah sich vor Sendungsbeginn mit zwei Absagen konfrontiert: "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (56). © Bildmontage/Facebook/IMAGO / STAR-MEDIA

Erst wurde am Freitagmorgen bei Facebook bekannt gegeben, dass Schauspieler Florian Mertens (66) "leider kurzfristig absagen" musste.

Drei Stunden später folgte dann das nächste Gäste-Update: Auch Schauspieler Andreas Guenther (52) ließ sich wegen Krankheit entschuldigen.

Grund genug für Moderatorin Kim Fisher (56), bei der Vorstellung von Sängerin Linda Hesse (38) am Abend von einem "kleinen Wunder" zu sprechen.

"Warum ich von einem Wunder spreche, das können vor allem die Frauen unter uns nachempfinden", sagte Fisher. "Wenn ich erzähle, dass wir erst heute Nachmittag bei Linda angerufen haben und scheinheilig gefragt haben: Was machst du heute noch? Hast du Lust, nach Leipzig zukommen?"