Mach dich ran! Diese magischen Talkgäste schippern auf dem Riverboat durch den MDR

Leipzig - Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) laden ins MDR-Riverboat ein, die Stars, Promis und Sternchen folgen den Rufen - so auch am Freitag, der letzten Ausgabe vor der Adventszeit.

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) moderieren das Riverboat am Freitag. © MDR/Kirsten Nijhof

Nicht mehr aus dem ZDF-Fernsehen wegzudenken ist Fabian Kahl (34). Der Händler von "Bares für Rares" feilscht montags bis freitags ab 15.05 Uhr um teilweise kostbare Schätze, die er selbst weiterverkaufen will.

Auf seinen Social-Media-Kanälen nimmt der Antiquitätenhändler seine Follower oft mit in die Natur, wo er in himmlischer Stille auf der Suche nach kleinen Tieren und hübschen Pflanzen ist. Der früher deutlich extrovertiertere Thüringer wird sicher von seinen zahlreichen beeindruckenden Reisen zu berichten wissen.

Noch größer ist der Name Peter Lohmeyer (63). Der Schauspieler, übrigens Vater von "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (36), dürfte wahrscheinlich schon jedem im Fernsehen oder Kino begegnet sein. Ob "Das Wunder von Bern", "Blutadler" oder der Reihe "Allein gegen die Zeit" - Lohmeyer war überall dabei.

Auch Fußballfans dürfte der gebürtige Sauerländer ein Begriff sein, denn er ist glühender Schalke-Fan und regelmäßig als Gesprächspartner vor, während und nach Spielen zu sehen.