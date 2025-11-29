Kino-Star schlägt seinen Sohn: "Viel schlimmer, wenn das ein anderes Kind wäre"

Leipzig - Peter Lohmeyer (63) ist aus der deutschen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken, seine Rolle in "Das Wunder von Bern" war einer seiner größten Erfolge. Heute falle es ihm schwer, sich den Kinohit anzuschauen, erzählte der Schauspieler jetzt im MDR-"Riverboat" .

Peter Lohmeyer (63) nahm am Freitag auf einem der Talksessel im "Riverboat" Platz und plauderte aus dem Nähkästchen. © IMAGO / STAR-MEDIA

Für Sönke Wortmanns (66) mehrfach ausgezeichneten Film stand der gebürtige Sauerländer vor mehr als 20 Jahren mit seinem Sohn, dem "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (36), vor der Kamera.

Darin verkörperte er einen aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Vater, der während der Fußball-WM 1954 versucht, sich wieder in seiner Familie und dem Leben selbst zurechtzufinden.

Schaut er sich den Kinoerfolg heute an, verdrückt der 63-Jährige so manche Träne, verriet er im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (56): "Ich fange direkt nach der zweiten Minute an zu heulen."

Sich selbst mit seinem Sohn zu sehen und die Erinnerung daran, wie sie ständig zusammen waren und vom Rest der Familie immer am Set besucht wurden, sei toll. Deshalb: "Wenn man das alles so sieht, heule ich von Anfang bis Ende."

Dabei gab es während der Dreharbeiten auch so manche Herausforderung zu bewältigen. So musste Lohmeyer seinem Film-Sohn Mattes eine Ohrfeige verpassen. Das haben er und Louis im Hotelzimmer zusammen geübt, erzählte er.

"Und da hab ich ihm halt eine gescheuert", so der Hamburger, während Fisher ihn ganz entgeistert ansah. "Das brennt ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm. Das wäre viel schlimmer, wenn das jetzt ein anderes Kind gespielt hätte", fügte er schmunzelnd hinzu.