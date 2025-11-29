Kino-Star schlägt seinen Sohn: "Viel schlimmer, wenn das ein anderes Kind wäre"
Leipzig - Peter Lohmeyer (63) ist aus der deutschen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken, seine Rolle in "Das Wunder von Bern" war einer seiner größten Erfolge. Heute falle es ihm schwer, sich den Kinohit anzuschauen, erzählte der Schauspieler jetzt im MDR-"Riverboat".
Für Sönke Wortmanns (66) mehrfach ausgezeichneten Film stand der gebürtige Sauerländer vor mehr als 20 Jahren mit seinem Sohn, dem "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (36), vor der Kamera.
Darin verkörperte er einen aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Vater, der während der Fußball-WM 1954 versucht, sich wieder in seiner Familie und dem Leben selbst zurechtzufinden.
Schaut er sich den Kinoerfolg heute an, verdrückt der 63-Jährige so manche Träne, verriet er im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (56): "Ich fange direkt nach der zweiten Minute an zu heulen."
Sich selbst mit seinem Sohn zu sehen und die Erinnerung daran, wie sie ständig zusammen waren und vom Rest der Familie immer am Set besucht wurden, sei toll. Deshalb: "Wenn man das alles so sieht, heule ich von Anfang bis Ende."
Dabei gab es während der Dreharbeiten auch so manche Herausforderung zu bewältigen. So musste Lohmeyer seinem Film-Sohn Mattes eine Ohrfeige verpassen. Das haben er und Louis im Hotelzimmer zusammen geübt, erzählte er.
"Und da hab ich ihm halt eine gescheuert", so der Hamburger, während Fisher ihn ganz entgeistert ansah. "Das brennt ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm. Das wäre viel schlimmer, wenn das jetzt ein anderes Kind gespielt hätte", fügte er schmunzelnd hinzu.
Peter Lohmeyer über Kinder: "Das ist was extrem Schönes, es gibt nichts Besseres"
Im vergangenen Jahr ist Peter Lohmeyer erneut Vater eines Sohnes geworden, schwärmt: "Das ist was extrem Schönes, es gibt nichts Besseres. Und wir haben das Glück, dass wir im Gegensatz zu anderen Geschlechtern später noch nachlegen können."
Allerdings sei es auch unter Schauspielkollegen zu Gerede gekommen, manche haben sich gefragt: 'Der ist jetzt nochmal Vater geworden?' "Und da habe ich gedacht: totaler Bullshit! Jetzt hab ich Zeit, jetzt bin ich entspannt, entspannter als damals."
Auch bei den anderen vier Kindern habe er viel mitbekommen, jetzt aber eben noch mehr. Und die haben sich für ihn gefreut. "Wär schlimm, wenn die sich nicht gefreut hätten", so Lohmeyer.
Das "Riverboat" läuft immer freitags um 22 Uhr im MDR. Die ganze Folge mit Peter Lohmeyer könnt Ihr in der Mediathek anschauen.
