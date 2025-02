Das Erfolgsrezept hinter "Morden im Norden": "Keiner hängt dem anderen am Hemdzipfel"

Allerdings: "Wir haben soziale Hygiene quasi erfunden", beschreibt Naujoks. Nach einem achtstündigen Drehtag sei es wichtig, sich auch Abstand und Zeit mit anderen Menschen zu gönnen. "Keiner hängt dem anderen am Hemdzipfel."

Im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (55) erinnert sich das Krimi-Duo an sein erste Treffen zurück, nachdem beide Schauspieler für die damals brandneue Serie "Morden im Norden" gecastet worden waren. "Da war sofort so 'ne Verbindung da", erklärt Martinek. "Wir haben uns sofort super verstanden."

Doch was liebt Martinek eigentlich am meisten an seinem Kollegen? Dass der regelmäßig im Kino Rotz und Wasser heult: "Das ist doch wirklich wahre Männlichkeit!"

