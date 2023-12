Das Riverboat legt ab - mit einem Astronauten und einer Biathlon-Legende an Bord

Leipzig - In einer der letzten " Riverboat "-Sendungen des Jahres empfangen die Moderatoren Kim Fisher (54) und Matze Knop (49) wie immer hochkarätige Gäste.

Dr. Matthias Maurer (53) war der zwölfte deutsche Astronaut, der Fuß ins Weltall setzen durfte. © Christoph Reichwein/dpa

Mit an Bord wird unter anderem der Astronaut und Wissenschaftler Dr. Matthias Maurer (53) sein.

Nach seinem Studium der Materialwissenschaften, die er mit einem Doktortitel abschloss, wurde er 2008 bei der Europäischen Weltraumorganisation angenommen und arbeitete dort unter anderem als Ingenieur.

Es sollte allerdings fast zehn Jahre - bis 2017 - dauern, bis er dann endlich offiziell ins Europäische Astronautenkorps aufgenommen wurde.

Nachdem er dort seine Ausbildung abgeschlossen und sich das nötige Wissen angeeignet hatte, ging's am 11. November 2021 als zwölfter deutscher Astronaut in Richtung ISS im Weltraum. Als Teil der Mission SpaceX Crew-3 verbrachte er insgesamt sechs Monate im All.

Weniger galaktisch, dafür aber ebenso interessant dürfte der "Riverboat"-Besuch von Magdalena Neuner (36) werden. Im Laufe ihrer sechsjährigen Biathlon-Karriere avancierte sie mit insgesamt 63 Podiumsplatzierungen zu einer der erfolgreichsten Sportlerinnen in der Geschichte des Weltcups. Bei den Weltmeisterschaften räumte sie zudem zwölfmal die Goldmedaille ab.

In der Talkshow wird die dreifache "Sportlerin des Jahres" aus dem Nähkästchen plaudern.