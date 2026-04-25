Detlef D! Soost blind auf einem Auge: Vier Schlaganfälle lassen ihn umdenken

Leipzig - Schlaganfälle, Trennung, Wiedervereinigung: Die vergangenen zwei Jahre wahren nicht immer einfach für den Tänzer und Choreografen Detlef D! Soost (55). In der MDR-Talkshow " Riverboat " sprach er über diese prägende Zeit und was sie mit sich brachte.

Seine Frau Kate Hall (42) war dabei, als Detlef D! Soost (55) die Schlaganfälle bekam. (Archivfoto) © IMAGO / APress

Alles begann, als er vor etwa zwei Jahren mit seiner Frau in Rom gewesen ist, um ihren Geburtstag nachzufeiern.

"Und am nächsten Morgen habe ich plötzlich auf der linken Seite nichts mehr gesehen", erinnerte er sich. Nach zwei Stunden konnte er wieder normal sehen, nur die schweren Kopfschmerzen blieben länger.

In diesem Moment hatte sich Detlef noch nichts Schlimmes gedacht und die Symptome als Auswirkungen der vorigen Nacht abgetan.

In Deutschland kam dann die schockierende Diagnose: Der 55-Jährige hatte gleich vier Schlaganfälle im Sehzentrum. "Einen großen und drei kleine."

Ein Arzt stellte später fest, dass diese genetisch bedingt waren.

Diese Schlaganfälle haben ihn vor allem eines gelehrt: "Fakt ist, irgendwann gehen wir von dieser Erde. Manche früher, manche später." Mittlerweile lebt Detlef viel bewusster und lässt sich nicht mehr von Angst leiten.