Star-Tänzer und Ex-Ministerpräsident: "Riverboat" legt mit wild gemischter Gästeliste ab
Leipzig - Am Freitag werden im "Riverboat" wieder viele spannende Gäste erwartet.
Moderatorin Kim Fisher (57) bekommt in der neuen Episode wieder Unterstützung von ihrem Kollegen Wolfgang Lippert (74).
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Gabriele stattet der ehemalige Ministerpräsident Sachsen-Anhalts Dr. Reiner Haseloff (72) der Talkshow einen Besuch ab.
Im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen und die erstarkende AfD hat der CDU-Politiker in den vergangenen Wochen bereits mehrmals die Wichtigkeit der Demokratie betont.
Im Januar hatte der langjährige Ministerpräsident seinen Rücktritt verkündet.
Außerdem mit von der Partie ist der Star-Choreograf Detlef D! Soost (55), der 13 Jahre nach seinem "Popstars"-Erfolg wieder im TV zu sehen ist: Seit Kurzem moderiert der Tänzer die Reality-Show "Survivor" auf Sport1.
Aber trotz seines fröhlichen Auftretens hatte es der 55-Jährige nicht immer leicht im Leben: So berichtete er kürzlich von seinen insgesamt vier Schlaganfällen, die er innerhalb eines einzigen Jahres erlitten hatte. Sein Auftritt im "Riverboat" könnte also auch durchaus emotional werden.
Weitere Gäste im "Riverboat":
- Christin Stark (36) - Sängerin und Moderatorin
- Karin Thaler (60) - Schauspielerin
- Lisa Maria Potthoff (47) - Schauspielerin
- Tasillo Römisch (72) - Raumfahrt-Experte
- Nicole John - Vorstandsvorsitzende Kinderklinikkonzerte Magdeburg und Notfallsanitäterin
Das "Riverboat" läuft wie gewohnt ab 22 Uhr im MDR-Fernsehen.
Titelfoto: Montage Klaus-Dietmar Gabbert/dpa ; Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa