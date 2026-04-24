Star-Tänzer und Ex-Ministerpräsident: "Riverboat" legt mit wild gemischter Gästeliste ab

Leipzig - Am Freitag werden im " Riverboat " wieder viele spannende Gäste erwartet.

Dr. Reiner Haseloff (72) ist im "Riverboat" zu Gast. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Moderatorin Kim Fisher (57) bekommt in der neuen Episode wieder Unterstützung von ihrem Kollegen Wolfgang Lippert (74).

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Gabriele stattet der ehemalige Ministerpräsident Sachsen-Anhalts Dr. Reiner Haseloff (72) der Talkshow einen Besuch ab.

Im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen und die erstarkende AfD hat der CDU-Politiker in den vergangenen Wochen bereits mehrmals die Wichtigkeit der Demokratie betont.

Im Januar hatte der langjährige Ministerpräsident seinen Rücktritt verkündet.

Außerdem mit von der Partie ist der Star-Choreograf Detlef D! Soost (55), der 13 Jahre nach seinem "Popstars"-Erfolg wieder im TV zu sehen ist: Seit Kurzem moderiert der Tänzer die Reality-Show "Survivor" auf Sport1.

Aber trotz seines fröhlichen Auftretens hatte es der 55-Jährige nicht immer leicht im Leben: So berichtete er kürzlich von seinen insgesamt vier Schlaganfällen, die er innerhalb eines einzigen Jahres erlitten hatte. Sein Auftritt im "Riverboat" könnte also auch durchaus emotional werden.