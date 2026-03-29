Sänger Tim Bendzko über gescheiterte ESC-Bewerbung: "Nie wieder was gehört"

Im MDR-"RIverboat" sprach Sänger Tim Bendzko über seinen Traum, den ESC zu gewinnen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Freitagabend war Sänger und Songwriter Tim Bendzko (40) zu Gast im "Riverboat". Dabei sprach der 40-Jährige, der 2011 mit dem Song "Nur noch kurz die Welt retten" bekannt wurde, auch über seinen Traum, den Eurovision Song Contest (ESC) zu gewinnen, und darüber, warum er beinahe einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen hätte.

Der Sänger Tim Bendzko (40) war am Freitag zu Gast im MDR-"Riverboat". (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa "Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du dich letztes Jahr für den deutschen Vorentscheid des ESC beworben hast", sagte Gastgeber Matze Knop (51) dem Musiker. "Ich mich übrigens auch, doch wir sind beide nicht genommen worden. Bei mir verstehe ich das, bei dir nicht so ganz." Bendzko antwortete: "Es ist auch weiterhin ein Mysterium. Ich habe tatsächlich geträumt, dass ich den ESC gewinne." Erstaunlicherweise habe er dann eine Woche später die Pressekonferenz zum Vorentscheid gesehen, auf der auch bereits etablierte Künstler aufgefordert wurden, sich zu bewerben. "Und ich hab ja geträumt, dass ich das gewinne", erinnerte sich der Sänger amüsiert. "Ich hatte auch direkt eine konkrete Idee für den Song, der auch wirklich so ein ESC-Hit ist, 'Wach auf' heißt der. Und dann habe ich den dahin geschickt - und nie wieder was gehört."



Tim Bendzko: "Wollte immer Sänger werden"