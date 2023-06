Ahoi! Diese prominenten Gäste hat das Riverboat heute mit an Bord

Leipzig - Zwar rückt die Sommerpause zum Leidwesen aller Fans unaufhaltsam näher, aber noch ist es nicht so weit: Das MDR-"Riverboat" hat auch in dieser Woche wieder einige unterhaltsame Gäste zu bieten.

Kim Fisher (54) und Matze Knop (48) empfangen zum vorletzten Mal vor der Sommerpause Gäste im MDR-"Riverboat". © MDR/Stephan Flad

Einer, mit dem es in den letzten 39 Jahren sicher nie langweilig geworden ist, ist Sportreporter-Legende Béla Réthy (66), dessen Stimme Fußball-Deutschland aus unzähligen EM- und WM-Spielen bekannt sein dürfte.

Zwar fand seine Kommentatoren-Karriere im vergangenen Dezember nach dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko in Katar ein Ende, doch so ganz ohne Fußball geht es natürlich auch nicht. Aktuell arbeitet er einer Dokumentation über 60 Jahre Bundesliga.

Nicht nur darüber wird er den "Riverboat"-Moderatoren Kim Fisher (54) und Matze Knop (48) Rede und Antwort stehen, sondern auch wie seine Pläne für die Zeit danach so aussehen. Ob er dann tatsächlich so richtig in Rente geht?

Ein weiterer Gast, dessen TV-Karriere hingegen gerade erst begonnen hat, ist Michael Baumann (60), Hobbygärtner und "Schreber-Sheriff" aus Leipzig. Gerade erst hat die zweite Staffel der Kabel-Eins-Sendung "Die Schrebergärtner" begonnen, in der der Gartenvereins-Vorstand für Recht und Ordnung in seinem Revier sorgt.

Ob er seinen Mit-Gästen und den Zuschauern auch am Freitag hilfreiche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kann?