"Dann mal doch, du dumme Sau": Hat LOL-Star keinen Bock mehr auf Kinski und Trump?

Im MDR-"Riverboat" verriet Komiker Max Giermann (49) jetzt, warum so manche seiner Figuren auserzählt sind.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Klaus Kinski ist seine absolute Paraderolle, in drei Staffeln "LOL: Last One Laughing" begeisterte er Millionen Zuschauer: Im MDR-"Riverboat" verriet Komiker Max Giermann (49) jetzt, warum so manche seiner Figuren auserzählt sind.

Klaus Kinski (†65) begleitet Max Giermann (49) nicht nur durch seine Comedy-Karriere, sondern auch in der Kunst. © Thomas Türpe Konkret ging es um Donald Trump (79), den der gebürtige Freiburger früher gern in der Satire-Show "extra 3" parodiert hat. Moderatorin Kim Fisher (56) wollte wissen, ob die Parodie sich in dessen zweiter Amtszeit verändert hat. Wohl kaum, denn der US-Präsident ist offenbar out. "Ich mache den Trump nicht mehr, ich wüsste gar nicht, wie man da noch einen draufsetzen könnte", erzählte Giermann. Es sei ohnehin schon immer schwierig gewesen, das noch weiter zuzuspitzen. Stattdessen gab er den unverwechselbaren Klaus Kinski (†65) samt ikonischem Zitat "Du dumme Sau" zum Besten - eine seiner bekanntesten Rollen, in der er auch künftig zu sehen sein wird. Riverboat Po-Dusche statt Politik: "Löwin" Dagmar Wöhrl will nicht zurück in den Deutschen Bundestag Kein Wunder also, dass sich genau dieses Zitat auch in Giermanns Kunst wiederfindet. Der Comedian hat soeben seine zweite eigene Ausstellung in Dresden eröffnet - sie trägt den bedeutungsschwangeren Titel "Dann mal doch, du dumme Sau". Wie passend.

Max Giermann als Donald Trump in "extra 3"

Max Giermann im MDR-"Riverboat" über seine Malerei: "Ich merke, da muss was raus"