Ein Fest für Musik-Fans: Mit diesen Branchen-Größen legt das Riverboat ab

Leipzig - Da ist Musik drin! Das Riverboat legt aufs Neue ab und hat dabei wieder allerhand interessante Passagiere mit an Bord - so führen die Moderatoren Kim Fisher (55) und Matze Knop (49) durch eine (hoffentlich) melodische Show.

© MDR/Stephan Flad

Ein Fest für Musik-Fans: Am Freitagabend sind unter den Studio-Gästen gleich drei Branchen-Größen unterschiedlicher Richtungen.

So wird Sänger und Songwriter Max Giesinger (36) in einem der Sessel Platz nehmen. Im Jahr 2011 als Kandidat bei "The Voice of Germany" teilgenommen, ist er mit Hits wie "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" zur Bekanntheit geworden.

Auch auf die Schlagersängerin Regina Thoss (78) darf sich das Publikum freuen. Die in Zwickau geborene Sächsin rockte schon in der DDR die Bühnen.

Ebenso wird Joana Mallwitz (38) zu Gast in der MDR-Talkshow sein. Das im niedersächsischen Hildesheim zur Welt gekommene Klassik-Talent ist aktuell Chefdirigentin des Konzerthauses Berlin.

Ob die Stars den Zuschauern Kostproben ihres Könnens geben? Man darf gespannt sein!