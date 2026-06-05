Eis-Ikone, Top-Diplomat und Schlagersänger: Mit diesen Gästen sticht das "Riverboat" in See

Leipzig - Wenn das Wochenende in den Startlöchern steht und sich allerhand Promis in Leipzig versammeln, heißt es wieder: Zeit fürs " Riverboat " und das zum letzten Mal vor der Sommerpause! Auch an diesem Freitag erwarten Kim Fisher (57) und Wolfgang Lippert (74) wieder einmal spannende Gäste.

Die Eiskunstläuferin Katarina Witt (60) ist am Freitag zu Gast im "Riverboat". (Archiv) © Ingo Wagner/dpa

Katarina Witt (60) gilt als eine der erfolgreichsten und bekanntesten Eiskunstläuferinnen der Geschichte. So war sie zweimal Olympiasiegerin, viermal Weltmeisterin, sechsmal Europameisterin und achtmal DDR-Meisterin.

Ende vergangenen Jahres erschien in der ARD eine fünfteilige Dokumentation mit dem Titel "Being Katarina Witt" und zeichnete den Weg der Ausnahmesportlerin, die bereits in der frühesten Kindheit durch ihr außergewöhnliches Talent auffiel, von der kleinen Eissporthalle im sächsischen Karl-Marx-Stadt bis in die größten Arenen der Welt nach. Doch was treibt Witt, die vor Kurzem ihren 60. Geburtstag feierte, eigentlich heute an? Das wird Kim Fisher sicherlich aus der Sportlerin rausquetschen können!

Ebenfalls an Bord sein wird am Freitagabend der Sachbuchautor und Diplomat Rüdiger von Fritsch (72). Zuletzt war er von 2014 bis 2019 Botschafter Deutschlands in Moskau.

Vor Kurzem erschien nun sein Buch "Die Geschichte in mir. Eine deutsche Familie im 20. Jahrhundert", in welchem der 72-Jährige sich mit der eigenen Familienvergangenheit auseinandersetzt und dabei auch von seinem Vater berichtet, der sich selbst bis zu seinem Tod als "glühender Nationalsozialist" bezeichnet hatte.