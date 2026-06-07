Katarina Witt über Anfangszeit mit Trainerin: "Oh, wie soll ich das überleben?"

Leipzig - Im " Riverboat " ließ die Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt (60) die Anfänge ihrer Karriere Revue passieren.

Katarina Witt (60) war im "Riverboat" zu Gast. © Ingo Wagner/dpa

Im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (57) erinnerte sich Katarina an den Moment im Alter von neun Jahren zurück, als sie von der Trainerin Jutta Müller (†94) entdeckt worden war. Ab da war klar: Mit ihr an der Seite hatte man die Chance, ganz groß rauszukommen.

Trotzdem sei die junge Katarina bei der Nachricht zunächst in Tränen ausgebrochen.

Der Grund? Ihre damaligen Nachwuchs-Coaches seien allesamt "so ein bisschen gemütlicher und netter" gewesen, Frau Müller dagegen sei mit ihren Läufern immer sehr "streng" umgegangen.

Und Frau Müller, das wusste man: Wenn bei Frau Müller jemand trainiert, dann hast du die Chance, wirklich ganz nach oben zu kommen. "Natürlich hab ich dann erst mal angefangen zu heulen und hab mir gedacht: Oh, wie soll ich das überleben?"

Damals hatte Katarina noch nicht gewusst, dass sie unter der Leitung von Jutta Müller zur mehrfachen Welt- und Europameisterin sowie Olympiasiegerin heranreifen würde.