Ex-Botschafter Rüdiger von Fritsch: "Sympathie zu Russland nicht kaputtmachen lassen!"

Leipzig - Am Freitagabend war auch der deutsche Diplomat und Autor Rüdiger von Fritsch (72) zu Gast im " Riverboat ". Dabei stellte der 72-Jährige sein neues Buch vor, sprach jedoch auch über seine Erlebnisse als deutscher Botschafter in Moskau und darüber, welche Frage er Michail Gorbatschow (†2022) bei einem gemeinsamen Mittagessen stellte.

Der Diplomat und Autor Rüdiger von Fritsch (72) sprach im "Riverboat" über seine Erlebnisse als deutscher Botschafter in Russland. © IMAGO / STAR-MEDIA

Bereits als junger Schüler in Westdeutschland hatte von Fritsch angefangen, neben der Schule Russisch zu lernen. Nach seinem Studium arbeitete er von 1986 bis 1989 in der deutschen Botschaft in Warschau.

Von 2014 bis 2019 war von Fritsch deutscher Botschafter in Moskau – und damit Zeuge der russischen Annexion der Krim sowie der Besetzung des Südostens der Ukraine durch die Truppen Wladimir Putins (73).

Während der Reise nach Moskau habe er sich selbst versprochen: "Du wirst, was eine Politik angeht, die du verurteilst und die dein Land verurteilt, eine klare Sprache sprechen, aber du wirst dir deine Sympathie zu Russland nicht kaputtmachen lassen!", erinnerte sich der Diplomat im Gespräch mit Moderator Wolfgang Lippert (74) zurück.

"Sie haben Michail Gorbatschow getroffen?", fragte Lippert von Fritsch. Dieser entgegnete: "Ich habe ihn immer wieder getroffen, das war hochinteressant. Unsere erste Begegnung war ein Mittagessen unter vier Augen in der Residenz des deutschen Botschafters."