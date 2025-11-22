"Forsthaus Falkenau"-Star Diana Körner: "Als Kind hab ich Geld in den Westen geschmuggelt"

Leipzig - In der neuen " Riverboat "-Folge lässt TV-Star Diana Körner (81) ihre Kindheit zwischen Ost- und Westdeutschland Revue passieren.

Diana Körner (81) war im "Riverboat" zu Gast. © IMAGO / STAR-MEDIA

Moderatorin Kim Fisher (56) spricht die Schauspielerin sofort auf das Gerücht an, welches ihr zu Ohren gekommen war: "Du bist eine Schmugglerin gewesen?"

Tatsächlich habe sich der besagte Schmuggel in Zeiten der deutschen Trennung abgespielt, wie Körner bestätigt.

Während sie selbst ab ihrem neunten Lebensjahr in der BRD aufgewachsen war, hatten ihre Großeltern weiterhin in der Heimat Magdeburg gelebt. Und so hatten die Lebensmittel-Dosen, die Körner im Auftrag ihrer Mutter über die Grenze zu Oma und Opa bringen sollte, stets einen doppelten Boden.

"Da war Geld im doppelten Boden, das hab ich dann über die Grenze geschmuggelt", erinnert sich die heute 81-Jährige an die spannungsgeladenen Zugfahrten. "Ich hab gezittert wie Espenlaub." Glücklicherweise war sie nie erwischt worden.