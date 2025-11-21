Lacher im Gepäck: Diese Gäste gehen an Bord des MDR-"Riverboat"

Leipzig - Auch diesen Freitagabend sticht das MDR-" Riverboat " wieder in See und hat einige hochkarätige Gäste an Bord. Wenn man einen Blick auf die Gästeliste wirft, kann man schon erahnen, dass es wohl ein lustiger und unterhaltsamer Abend wird.

Klaus Brinkbäumer (58) und Kim Fisher (56) begrüßen wieder spannende und unterhaltsame Gäste im "Riverboat"-Studio. (Archivfoto) © IMAGO / STAR-MEDIA

Das Moderatoren-Duo bestehend aus Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) führt durch die beliebte Talkshow und bekommt Besuch von einer direkten Kollegin.

Moderatorin und Sängerin Ina Müller (60) nimmt im Leipziger Studio Platz. Während "Inas Nacht" für dieses Jahr abgedreht ist und bis Mitte 2026 keine neuen Folgen mehr ausgestrahlt werden, konzentriert sich die sympathische Hamburgerin auf die Musik.

In der vergangenen Woche erschien ihr neues Album "6.0". Sicherlich erzählt Ina Müller einige Details zu ihrer neuen Musik und vielleicht singt sie auf der Bühne ja auch eines ihrer neuen Lieder.

Für den ein oder anderen Lacher wird sicherlich Comedian und Moderator und Lutz van der Horst (50) sorgen. Autor für Fernseh- und Comedy-Shows ist er schon seit vielen Jahren, seit Oktober 2025 darf er sich auch offiziell Buchautor nennen, denn er veröffentlichte seinen ersten Liebesroman mit dem Titel "Konfetti-Blues".

Man darf gespannt sein, was für weitere Geschichten der "heute show"-Reporter noch mitbringt.