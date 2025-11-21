Lacher im Gepäck: Diese Gäste gehen an Bord des MDR-"Riverboat"
Leipzig - Auch diesen Freitagabend sticht das MDR-"Riverboat" wieder in See und hat einige hochkarätige Gäste an Bord. Wenn man einen Blick auf die Gästeliste wirft, kann man schon erahnen, dass es wohl ein lustiger und unterhaltsamer Abend wird.
Das Moderatoren-Duo bestehend aus Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) führt durch die beliebte Talkshow und bekommt Besuch von einer direkten Kollegin.
Moderatorin und Sängerin Ina Müller (60) nimmt im Leipziger Studio Platz. Während "Inas Nacht" für dieses Jahr abgedreht ist und bis Mitte 2026 keine neuen Folgen mehr ausgestrahlt werden, konzentriert sich die sympathische Hamburgerin auf die Musik.
In der vergangenen Woche erschien ihr neues Album "6.0". Sicherlich erzählt Ina Müller einige Details zu ihrer neuen Musik und vielleicht singt sie auf der Bühne ja auch eines ihrer neuen Lieder.
Für den ein oder anderen Lacher wird sicherlich Comedian und Moderator und Lutz van der Horst (50) sorgen. Autor für Fernseh- und Comedy-Shows ist er schon seit vielen Jahren, seit Oktober 2025 darf er sich auch offiziell Buchautor nennen, denn er veröffentlichte seinen ersten Liebesroman mit dem Titel "Konfetti-Blues".
Man darf gespannt sein, was für weitere Geschichten der "heute show"-Reporter noch mitbringt.
Schauspieler, ein Comedian und ein Olympiasieger sind ebenfalls zu Gast
Emotional und inspirierend wird es sicherlich mit dem Volksschauspieler Walter Plathe (75, "Der Landarzt"). Nach einem körperlichen Zusammenbruch lag er mehrere Wochen im Koma und musste 2022 das Gehen und Sprechen neu lernen.
Heute steht er aber wieder auf der Bühne und vor der Kamera wie zuletzt 2024 in "Der Usedom-Krimi".
Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer begrüßen außerdem:
- Tony Bauer (30), Comedian mit Kurzdarmsyndrom
- Diana Körner (81), Schauspielerin ("WaPo Bodensee")
- André Lange (52), Olympiasieger und ehemaliger Bobpilot
- Oskar Oschem & Pepe Rittirsch, Insta-Kids aus Rudolstadt in Thüringen
Die neue Folge des MDR-"Riverboat" vom 21. November läuft um 22.30 Uhr im MDR und im Anschluss zum Streamen in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: IMAGO / STAR-MEDIA