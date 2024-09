01.09.2024 07:20 556 Gaby Köster im Riverboat zur Wahl in Sachsen: "Macht nichts, wenn es nicht die AfD ist"

Die Landtagswahl in Sachsen am heutigen Sonntag beschäftigt viele Menschen in ganz Deutschland - so auch Gaby Köster (62).

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Die Landtagswahl in Sachsen beschäftigt viele Menschen in ganz Deutschland - so auch Gaby Köster (62). Die Kölner Komikerin war am Freitagabend im Riverboat zu Gast. Gaby Köster (62) war am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio zu Gast. (Archivbild) © Caroline Seidel/dpa Mitten im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (55) wollte die einstige "Ritas Welt"-Darstellerin plötzlich dringend etwas loswerden: "Ich möchte aber noch, bevor alles vorbei ist, Folgendes sagen: Es sind jetzt Wahlen, bei euch hier auch am Wochenende, geht bitte, bitte hin!" Und noch etwas schien der 62-Jährigen auf dem Herzen zu liegen - sie fügte hinzu: "Macht nichts, wenn es nicht die AfD ist." Daraufhin ertönte Applaus vom Publikum im Leipziger Studio. Riverboat So wurde Georg Stengel Kaisermania-Vorband: "Der hat dich jetzt nicht mit Chris Tall verwechselt?" Köster erklärte ihr Bedürfnis zum Wahlaufruf schließlich mit der Begründung: "Weil das ist wichtig, also ich finde, ich habe jetzt eine Stimme, da muss ich sowas auch sagen, der Klempner kann das nicht mitten im Wasserrohrbruch." Die Wahllokale im Freistaat haben am heutigen Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU erwartet.

