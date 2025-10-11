Gäste-Chaos im "Riverboat": Gleich zwei Absagen vor Sendungsbeginn
Leipzig - Gäste-Chaos im "Riverboat"! Die Macher der MDR-Talkshow sahen sich am Freitag gleich mit zwei Absagen von geladenen Gästen konfrontiert. Glücklicherweise konnte kurzfristig Ersatz gefunden werden.
Erst wurde am Freitagmorgen bei Facebook bekannt gegeben, dass Schauspieler Florian Mertens (66) "leider kurzfristig absagen" musste.
Drei Stunden später folgte dann das nächste Gäste-Update: Auch Schauspieler Andreas Guenther (52) ließ sich wegen Krankheit entschuldigen.
Grund genug für Moderatorin Kim Fisher (56), bei der Vorstellung von Sängerin Linda Hesse (38) am Abend von einem "kleinen Wunder" zu sprechen.
"Warum ich von einem Wunder spreche, das können vor allem die Frauen unter uns nachempfinden", sagte Fisher. "Wenn ich erzähle, dass wir erst heute Nachmittag bei Linda angerufen haben und scheinheilig gefragt haben: Was machst du heute noch? Hast du Lust, nach Leipzig zukommen?"
Sängerin Linda Hesse sagt spontan fürs "Riverboat" zu und fährt los
Die Sängerin gestand daraufhin lachend, dass sie am Nachmittag um 14.31 Uhr gerade auf dem Weg zur Physiotherapie in Berlin gewesen sei, als ihr Telefon klingelte.
Eigentlich habe die 38-Jährige andere Pläne für das Wochenende gehabt, diese dann aber schnell über den Haufen geworfen: "Ich bin kurz nach Hause, habe ein paar Sachen gepackt, das Kind aus der Kita geholt und bin nach Leipzig gefahren", sagte Hesse.
Glücklicherweise hatte der MDR mit Kinderbetreuer David ein Ass im Ärmel. Dieser kennt Hesses Sohn Freddy schon von den Aufzeichnungen der "Giovanni Zarrella Show", wo beide eine Woche lang während der Dreharbeiten viel Zeit miteinander verbracht und sich gut verstanden hatten.
Im "Mama-Outfit" habe sie es dann noch kurz vor Sendungsbeginn rechtzeitig ins "Riverboat"-Studio geschafft, sich schnell umgezogen und geschminkt, bevor sie auf dem Sessel Platz nahm und die Kameras angingen.
Die komplette Folge "Riverboat" seht Ihr in der MDR-Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage/Facebook/IMAGO / STAR-MEDIA