Susanne Klehn über Kampf gegen Hautkrebs: "Für mich ist jedes Jahr wie ein Triumph"

Leipzig - Im Mai dieses Jahres machte die MDR-Moderatorin Susanne Klehn (44) öffentlich , dass sie bereits zum zweiten Mal an Hautkrebs erkrankt ist. Im " Riverboat " sprach die 44-Jährige nun über ihren Kampf mit der Krankheit.

Erkrankte in ihrem bisherigen Leben bereits zwei Mal an Hautkrebs: Moderatorin Susanne Klehn (44). © MAGO / STAR-MEDIA

Klehn war 27, als ihr damaliger Freund einen auffälligen Leberfleck an ihrem Rücken entdeckte.

Aus Eitelkeit sei die daraufhin zu einer Ärztin gegangen: "Ich dachte, wenn er irgendwas komisch an mir findet, dann will ich das weghaben", erinnert sich die gebürtige Leipzigerin. "Dann kam die Diagnose: schwarzer Hautkrebs. Das war schrecklich."

Es folgte eine zweijährige Odyssee, in deren Verlauf Klehn die Lymphknoten entfernt und Tumore aus der Haut geschnitten worden sind. Die erste gute Nachricht habe sie drei Tage nach der vorerst letzten Operation erhalten: "Als die Ärzte hereinkamen und sagten: Es hat nichts gestreut - keinerlei Metastasen."

Da jedoch die Möglichkeit bestand, dass die Krankheit zurückkehrt, folgten weitere zwei Jahre mit wöchentlichen Spritzen und Chemotherapie: "Das war für mich sehr sehr anstrengend. Ich hatte das Gefühl, ständig eine Grippe zu haben. Einen Tag nach den Spritzen hatte ich immer sehr hohes Fieber und hatte tatsächlich auch Depressionen."