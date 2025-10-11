Lisa Feller und Kim Fisher Opfer von Verwechslungen: "Habe gleich erkannt, Frauke Ludowig, klar!"
Leipzig - Namens-Durcheinander im "Riverboat": Erst ist Komikerin Lisa Feller (49) in der Sendung Opfer einer Verwechslung geworden - dann setzte Kim Fisher (56) dem lustigen Wirrwarr mit einer persönlichen Erfahrung die Krone auf.
Mitten im Gespräch mit der Komikerin sagte die Gastgeberin am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio plötzlich: "Ich lache mich gerade tot, mein Redakteur, der hat mir gerade ins Ohr gesagt, 'so, dass du nur Bescheid weißt, die Hälfte der Zeit ist jetzt um' - pass auf, mit LINDA!"
Die Moderatorin korrigierte den Redakteur umgehend: "Das ist Lisa!", räumte aber auch ein: "Das ist uns heute den ganzen Tag so gegangen."
Denn ebenfalls unter den Gästen: Schlagersängerin Linda Hesse (38). "Lisa und Linda, ja, herrlich", kommentierte Fisher.
Daraufhin gab Lisa Feller eine witzige Begebenheit zum Besten: "Ich habe es einmal erlebt, ich meine, Linda Feller ist nun einfach auch eine Person des öffentlichen Lebens. Und so ab und zu werden wir verwechselt, und das Schönste, was ich mal erlebt hab, war in Bremen, also da wurde beim Einchecken schon gesagt: 'Also, unser Direktor ist ganz stolz, der ist ganz aufgeregt, dass Sie da sind' und dann am nächsten Tag kommt der auf mich zu und sagt: 'Wissen Sie, ich liebe Schlager und ich liebe Ihre Musik!'"
Feller: "Es tut mir so leid, Sie verwechseln mich"
Großes Gelächter und Applaus folgten auf die Geschichte, doch die 49-Jährige konnte sogar noch einen daraufsetzen: "Ich habe dann gesagt: 'Es tut mir so leid, Sie verwechseln mich' und dann hat er so ganz enttäuscht gefragt: 'Und wer sind Sie?'"
Aber die Komikerin sei nicht nur mit Linda, sondern auch schon mit Bonnie Tyler (74) und anderen verwechselt worden: "Ich war sie alle schon." Eine weitere Erinnerung zum Thema: "Ich habe das mal erlebt, dass eine Frau mir sagte: 'Sie sehen aus wie Annette Frier' und dann mit so einem wissenden Blick: 'Und ich meine auch, Sie sind es'."
Da konnte dann auch Fisher eine ähnliche Story berichten: "Ich hatte das in Wittenberge mit einer Frau, die sich in einer Probe neben mich setzte und sagte: 'Habe gleich erkannt, Frauke Ludowig, klar." Publikum und Gäste brachen erneut in lautes Gelächter aus. "Und die wollte davon nicht abrücken."
Die komplette Riverboat-Folge mit weiteren Gästen und Geschichten könnt Ihr Euch in der ARD-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Montage: Gerald Matzka/dpa; IMAGO / STAR-MEDIA