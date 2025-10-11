Lisa Feller und Kim Fisher Opfer von Verwechslungen: "Habe gleich erkannt, Frauke Ludowig, klar!"

Leipzig - Namens-Durcheinander im " Riverboat ": Erst ist Komikerin Lisa Feller (49) in der Sendung Opfer einer Verwechslung geworden - dann setzte Kim Fisher (56) dem lustigen Wirrwarr mit einer persönlichen Erfahrung die Krone auf.

Komikerin Lisa Feller (49) am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio im Gespräch mit Gastgeberin Kim Fisher (56). © IMAGO / STAR-MEDIA

Mitten im Gespräch mit der Komikerin sagte die Gastgeberin am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio plötzlich: "Ich lache mich gerade tot, mein Redakteur, der hat mir gerade ins Ohr gesagt, 'so, dass du nur Bescheid weißt, die Hälfte der Zeit ist jetzt um' - pass auf, mit LINDA!"

Die Moderatorin korrigierte den Redakteur umgehend: "Das ist Lisa!", räumte aber auch ein: "Das ist uns heute den ganzen Tag so gegangen."

Denn ebenfalls unter den Gästen: Schlagersängerin Linda Hesse (38). "Lisa und Linda, ja, herrlich", kommentierte Fisher.

Daraufhin gab Lisa Feller eine witzige Begebenheit zum Besten: "Ich habe es einmal erlebt, ich meine, Linda Feller ist nun einfach auch eine Person des öffentlichen Lebens. Und so ab und zu werden wir verwechselt, und das Schönste, was ich mal erlebt hab, war in Bremen, also da wurde beim Einchecken schon gesagt: 'Also, unser Direktor ist ganz stolz, der ist ganz aufgeregt, dass Sie da sind' und dann am nächsten Tag kommt der auf mich zu und sagt: 'Wissen Sie, ich liebe Schlager und ich liebe Ihre Musik!'"