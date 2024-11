Hat Bergsteiger Reinhold Messner seinen Bruder auf dem Gewissen? "Das ist Rufmord"

"Ich hab' das überlebt, er ist unter eine Lawine gekommen, am Fuße des Berges und erst 35 Jahre später gefunden worden", erinnert sich Reinhold Messner an den wohl prägendsten Moment seiner Bergsteiger-Karriere.

Vor über 54 Jahren starb Günther Messner auf dem Berg Nanga Parbat. (Archivbild) © DPA

Völliger Quatsch, sagt Reinhold und auch nachdem 2005 die Leiche seines Bruders auftaucht, hören die Vorwürfe nicht auf.

"Es ist heute noch so, dass es Leute gibt, die das einfach nicht glauben wollen", erzählt er der "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (55).

Besonders negativ sei ihm ein, seiner Meinung nach, unfairer Artikel des Nachrichtenmagazins "Spiegel" im Gedächtnis geblieben. "Das ist wirklich Rufmord und nicht sauberer Journalismus."

Am Ende weiß nur Reinhold Messner, was auf besagtem Berg wirklich passiert ist. Und für ihn sei das Thema nach einem langen Prozess der Heilung abgehakt. Zu Vorwürfen will er sich auch in Zukunft nicht mehr äußern.

