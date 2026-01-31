Heimfahrt-Panne bei Talkshow-Gast: "Zum Riverboat gehe ich nie wieder!"

Leipzig - So hat sie sich ihren Trip nach Leipzig wohl eher nicht vorgestellt: Moderatorin Annika Lau (46) war am Freitag im MDR-"Riverboat" zu Gast - so weit, so gut. Doch ihre Heimfahrt nach Berlin verlief dann nicht ganz unkompliziert.

An ihre gemeinsame Rückreise aus Leipzig werden sich Annika Lau (46, l.) und Kim Fisher (56) wohl noch eine Weile erinnern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/annikalauofficial

"Also Leute, zum Riverboat gehe ich nie wieder", lacht die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story vom späten Freitagabend. Dabei sitzt sie augenscheinlich im Bordbistro eines ICE der Deutschen Bahn gegenüber von Kim Fisher (56).

Sie habe sich gefreut, dass sie nach der Sendung gemeinsam in die Hauptstadt zurückfahren, doch am Leipziger Hauptbahnhof haben sich die Frauen verquatscht und so nicht mitbekommen, dass ihr Zug von einem anderen Gleis fährt.

"Dann hat die Kim Fisher die Beine in die Hand genommen und die Annika an die Hand genommen", erzählt Lau weiter.

Sie seien samt Gepäck gefühlt einen Kilometer gerannt, um die nächste Bahn zu erwischen. "Wir haben's geschafft, von Gleis 16 auf Gleis 2. Wer in Leipzig wohnt, weiß, was das heißt."

Zur Erklärung: In Europas größtem Kopfbahnhof liegt Gleis 16 etwa mittig im Obergeschoss. Die beiden Berlinerinnen mussten dann allerdings auf die S-Bahn nach Halle ausweichen und die fährt unterirdisch - der Weg ist also tatsächlich etwas weiter.

In Halle konnten die beiden schließlich in einen ICE umsteigen und bekamen dort mit Ach und Krach noch etwas zu essen. "Schön war's auf jeden Fall, das wird uns für immer verbinden, liebe Kim", fasst Annika Lau zusammen.