Lauter Applaus im TV-Studio: Dieter Hallervorden setzt Ukraine-Angriff mit Iran-Krieg gleich

Leipzig - Dieter "Didi" Hallervorden (90) ist ein Mann klarer Worte. Neben seiner DDR-Vergangenheit spricht der Schauspieler nun auch über die aktuellen Kriege - und kritisiert Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ).

Dieter "Didi" Hallervorden (90) sprach in der aktuellen Riverboat-Folge unter anderem über seine DDR-Vergangenheit. © IMAGO / STAR-MEDIA

Auf einem Symposium auf der Insel Usedom, bei dem Kommunisten aus westlichen Staaten anwesend gewesen seien, habe der Französisch-Übersetzer damals gearbeitet. Allerdings hat er seinen Job bei der politischen Tagung missbraucht und "das Gegenteil von dem erzählt, was mir die Parteileute vorgeschrieben hatten", sagte er in der MDR-Talkshow "Riverboat".

Das kam zunächst nicht raus, weil die Personen "vom Französischen so viel verstanden haben wie eine Eidechse vom Stabhochsprung".

Blöd nur, dass in den aufgestellten Blumengestecken Mikrofone versteckt waren, sodass Hallervordens Arbeit bespitzelt wurde - und seine falsche Übersetzung so ans Licht kam.

Noch während die Staatssicherheit ("Stasi") die aufgezeichneten Bänder auswertete, sei der gebürtige Dessauer in den Westen geflüchtet. Seine Ostberliner Wirtin, der er zuvor noch die Miete hat zukommen lassen, berichtete später, dass zwei Stunden nach seinem Auszug zwei Männer aufgekreuzt seien, "die sehr enttäuscht waren, mich nicht mehr anzutreffen. Das heißt, ich bin der Stasi gerade so von der Schippe gesprungen."

Gerechtigkeit, Verantwortung und Frieden seien immer Leitplanken in Hallervordens Leben gewesen. Und somit kommt er auch auf aktuellen Kriegsproblematiken zu sprechen.