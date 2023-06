"Heißester Export aus dem Erzgebirge": An diesem Ort entstehen oft Ideen von Stereoact

Seit ihrem Durchbruch mit "Die immer lacht" präsentiert das Erfolgsduo einen Partykracher nach dem nächsten. © PR/Mila Curtis

Allein in den vergangenen Wochen veröffentlichte das Power-Duo ein Erfolgsgarant nach dem anderen. Kein Wunder, dass "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher die beiden am Freitagabend als den "heißesten Export aus dem Erzgebirge" betitelte.

Mitte Mai veröffentlichte Stereoact eine Neuauflage von Roger Whittakers (87) Klassiker "Ein bisschen Aroma" und landeten damit innerhalb kürzester Zeit bei den Apple-Download-Charts auf Platz 1.

Anfang Juni folgte eine Zusammenarbeit, auf die Rico Einenkel (44) besonders stolz ist: Die Musiker veröffentlichten gemeinsam mit dem Produzenten Alex Christensen (56) einen Remix von "Right beside you", der ebenfalls direkt durch die Decke ging.

Doch wie kommt es immer zu den Gemeinschaftswerken? "Bei mir sind solche Sache nie geplant. Die passieren einfach", erzählt Ric in der Talkrunde "Riverboat". "Ich habe da manchmal so komische Ideen am Frühstückstisch und dann sag ich: 'Schatzi, ich muss runter, ich hab wieder eine Idee.'"

Meistens beginnt es also mit einer kleinen Aufnahme bei TikTok, für die er vorher mit einer Ton- oder Gesangsspur des Originals von etwa 20 Sekunden "verrückte Sachen macht" und so entstehen dann die Hits wie "Ring of ice" oder "Ein bisschen Aroma".