In Talkshow eingeschlafen: Jörg Pilawa verrät seine peinlichsten Patzer

Leipzig - Am Freitagabend fand sich Jörg Pilawa (58) mal ausnahmsweise nicht in der Rolle des Moderators, sondern in der des Interviewgasts wieder.

Im "Riverboat" packte Jörg Pilawa (58) über sein Schlaf-Ritual aus. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Im "Riverboat"-Gespräch mit Kim Fisher (54) beichtete der 58-Jährige ein Ritual, das ihn in seinen 30 Jahren Bühnenerfahrung treu begleitet - und auch schon für den ein oder anderen Fauxpas gesorgt - hat.

"Vor jeder Sendung schlafe ich", berichtete Pilawa. Das klingt vielleicht erstmal harmlos, kann aber schnell mal schiefgehen. Denn der Entertainer erfreut sich eines sehr tiefen und festen Schlafs.

Als er vor einigen Jahren mit der Moderation der "Goldenen Henne"-Preisverleihung betraut worden war, hatte er sich Backstage einen schallisolierten Raum gesucht, um sich inmitten der Hektik mal kurz auszuruhen. Dann hatte er die Augen wieder aufgeschlagen – und plötzlich war es zehn Minuten vor Showbeginn!

Als er dann hinter die Bühne getreten war, hatten ihn alle Leute schon panisch gesucht: "Die dachten, ich hab in die Hose gemacht und bin abgehauen oder so!" In Windeseile hatte er sich schließlich umziehen und schminken lassen müssen, um es noch rechtzeitig zur Prime Time auf die Bühne zu schaffen. "So eine Hektik hab ich noch nie gesehen", konnte er nun im "Riverboat" über das Schlamassel lachen.