Katrin Sass über verwirrende Dreharbeiten: "Ich wusste nicht, dass wir einen Film gemacht haben!"

Katrin Sass (67) war am Freitag im "Riverboat" zu Gast. © Jens Kalaene/dpa

Für Sass ist es eine wahre Seltenheit, in den Sommermonaten vor der Kamera zu sitzen und zu arbeiten - denn eigentlich entspannt sie sich hier von den Strapazen des Winters.

Denn: Von November bis März muss sie in der Regel als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow drei komplette "Usedom-Krimis" abdrehen! Im vergangenen Jahr waren es aufgrund von Inflations-Einstampfungen nur zwei, in diesem Winter ist dann aber wieder die gewohnte Trilogie an der Reihe, wie sie im "Riverboat" verrät.

Die Produktionsfirma hatte die Dreharbeiten in der Vergangenheit auch mal probeweise im Sommer abwickeln wollen. Keine gute Idee, wie sich Sass erinnert: zu viele Touris überall! "Und die haben die ganze Zeit gestarrt, weil die alle Langeweile haben."

In den Wintermonaten sei es vor Ort - vor allem wird in den Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck gedreht - deutlich ruhiger und angenehmer für die "Usedom-Krimi"-Crew.