Kinder-Star "Checker Tobi" im Riverboat: "Ja, da bin ich als Kackwurst verkleidet!"

Leipzig - Tausende Kinder lieben ihn: Tobias Krell (37) geht in der KiKa-Sendung "Checke Tobi" Wissensfragen für die Kleinsten nach und hat schon einige außergewöhnliche Karriere-Highlights zu verzeichnen. Warum seine Sendung aber auch bei Erwachsenen gut ankommt, berichtete er im MDR-Riverboat .

Tobias Krell (37) versucht sämtliche Themen kindgerecht zu erklären. © Jörg Carstensen/dpa

Moderator Matze Knop (48) zeigte sich sichtlich interessiert an einer Zusammenfassung der jüngsten Highlights aus Tobis Reporter-Leben. Um das Thema "Gummi" zu erklären, musste "der Checker" beispielsweise einen Bungee-Sprung wagen. Und das gleich mehrmals!

"Ich stand da in 75 Metern Höhe und bin fast gestorben. Ich habe meinen Mut zusammengenommen und bin gesprungen. Unten habe ich mich sehr gefreut und meine Redakteurin Antonia kam auf mich zu. Sie meinte: 'Ja, das war klasse, aber du musst es noch mal machen, wir brauchen noch zwei Kameraeinstellungen mehr'", schmunzelte der 37-Jährige.

Die Bungee-Action brachte sogar seine Großmutter auf den Plan.

"Sie hat bei der ARD angerufen und gefragt: 'Was macht Ihr denn da mit meinem Jungen?' Weil sie in dem Beitrag die Angst in meinen Augen gesehen hat", erinnerte sich der gebürtige Mainzer.