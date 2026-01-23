Kunterbunte Mischung: Das Riverboat legt heute Abend mit diesen Gästen ab
Leipzig - Die Woche neigt sich dem Ende, es ist also Zeit für das "Riverboat". An diesem Freitag wird es wirklich kunterbunt in der beliebten MDR-Talkshow, denn es sind Promis aus allen möglichen Branchen zu Gast.
Beinahe schon Stammgast bei Kim Fisher (56) und ihrem Co-Moderator Matze Knop (51) ist mittlerweile Tierfilmer und Abenteurer Andreas Kieling (66). Er nahm in den vergangenen eineinhalb Jahren schon zweimal auf einem der Talksessel im Leipziger Studio Platz.
Nachdem der gebürtige Thüringer noch vor einigen Jahren mit seinem Rauswurf aus der Survival-Reality-Show "7 vs. Wild" für Schlagzeilen gesorgt hatte, hat sich die Situation mittlerweile entspannt.
Sprach er beim letzten Besuch in Leipzig noch über Wölfe, erzählt er dieses Mal wohl von seinen Begegnungen mit Bären aller Art, kündigt der MDR an.
Mit Tieren, wenn auch auf dem Teller, kennt sich auch Johann Lafer (68) bestens aus, der aus den deutschen TV-Küchen nicht mehr wegzudenken ist. In seinem Fokus steht mittlerweile gesunde Ernährung und wie diese ein langes Leben begünstigen kann.
Darüber spricht er auch am Freitagabend, wenngleich er zu einem guten Schnitzel wohl dennoch nie nein sagt.
Viele unterhaltsame Gäste am Freitagabend im "Riverboat"
Natürlich darf auch die Schauspiel-Riege am Freitagabend nicht fehlen. So ist unter anderem Oliver Wnuk (49) am Start, der zuletzt im Kinofilm "Stromberg - Wieder alles wie immer" an der Seite von Christoph Maria Herbst (59) zu sehen war.
In der Krimireihe "Nord Nord Mord" raubt er indes als besserwisserischer Ermittler Hinnerk Feldmann nicht nur seinen Polizei-Kollegen den letzten Nerv, sondern auch so manchem TV-Zuschauer.
Ob er und seine Rolle etwas gemeinsam haben, verrät Wnuk so kurz vor seinem 50. Geburtstag vielleicht auch dem "Riverboat"-Publikum.
Außerdem sind folgende Gäste dabei:
- Erik Lesser (37), Ex-Biathlet und TV-Experte
- Dirk Steffens (58), Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer
- Aurel Mertz (36), Moderator und Comedian
- Marika Kilius (82), ehemalige Eiskunst- und Rollkunstläuferin
Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof