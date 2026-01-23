Kunterbunte Mischung: Das Riverboat legt heute Abend mit diesen Gästen ab

Leipzig - Die Woche neigt sich dem Ende, es ist also Zeit für das " Riverboat ". An diesem Freitag wird es wirklich kunterbunt in der beliebten MDR- Talkshow , denn es sind Promis aus allen möglichen Branchen zu Gast.

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) begrüßen am Freitagabend wieder einige namhafte Gäste im "Riverboat". © MDR/Kirsten Nijhof

Beinahe schon Stammgast bei Kim Fisher (56) und ihrem Co-Moderator Matze Knop (51) ist mittlerweile Tierfilmer und Abenteurer Andreas Kieling (66). Er nahm in den vergangenen eineinhalb Jahren schon zweimal auf einem der Talksessel im Leipziger Studio Platz.

Nachdem der gebürtige Thüringer noch vor einigen Jahren mit seinem Rauswurf aus der Survival-Reality-Show "7 vs. Wild" für Schlagzeilen gesorgt hatte, hat sich die Situation mittlerweile entspannt.

Sprach er beim letzten Besuch in Leipzig noch über Wölfe, erzählt er dieses Mal wohl von seinen Begegnungen mit Bären aller Art, kündigt der MDR an.

Mit Tieren, wenn auch auf dem Teller, kennt sich auch Johann Lafer (68) bestens aus, der aus den deutschen TV-Küchen nicht mehr wegzudenken ist. In seinem Fokus steht mittlerweile gesunde Ernährung und wie diese ein langes Leben begünstigen kann.

Darüber spricht er auch am Freitagabend, wenngleich er zu einem guten Schnitzel wohl dennoch nie nein sagt.