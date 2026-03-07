Traumatische Phase als Jugendlicher: Deshalb hat Florian Schroeder immer eine Waage dabei

Leipzig - Am Freitagabend war Autor und Kabarettist Florian Schroeder (46) zu Gast im " Riverboat ". Im Gespräch mit Gastgeber Matze Knop (51) ging es dabei auch um eine Phase in der Jugend des Satirikers, die sich bis heute auf sein Verhalten auswirkt.

Am Freitag war Autor und Kabarettist Florian Schroeder (46) zu Gast im "Riverboat". (Archiv) © SWR/Bettina Müller

"Du sagst von dir selbst, du wärst ein dickes Kind gewesen, das kann ich so nicht bestätigen", sagte Knop, nachdem ein Foto eingeblendet wurde, das den jungen, kräftigen Florian Schroeder zeigte.

"Das war auch nicht die schlimmste Phase", gestand der Kabarettist. "Es ging noch weiter aufwärts. Mein Highlight war mit 14 Jahren: 1,83 Meter und 99 Kilogramm. Das war ordentlich und gefühlsmäßig war es auch nicht so schön."

Die Erklärung für das Übergewicht folgte kurz und knapp: "Das Falsche gegessen zur falschen Zeit und davon zu viel", so Schroeder.

Diese Zeit habe jedoch Spuren hinterlassen, so bezeichnet sich der 46-Jährige bis heute als "Waagenknecht": "Man hat, wenn man so eine adipöse Phase hinter sich hat, einen Hau weg. Weil man immer denkt, das holt einen wieder ein. Das können jedoch meist nur die nachvollziehen, die das selbst auch erlebt haben."