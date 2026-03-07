Kino-Star vor TV-Sendung völlig von der Rolle: "Ick bin in 'ner Talkshow, ick kann's nicht fassen"

Leipzig - Irgendwann ist immer das erste Mal: Schauspieler Alexander Scheer (49) feierte am Freitagabend im MDR-"Riverboat" seine Talkshow-Premiere - und war ganz schön aufgeregt, bevor es losging.

Schauspieler Alexander Scheer (49) musste sich erst mal an die Talkshow-Umgebung gewöhnen, unterhielt das Publikum dann aber bestens. © IMAGO / STAR-MEDIA

Moderatorin Kim Fisher (56) ließ ihre Follower nach der Sendung in einer Instagram-Story großzügig am Lampenfieber des Talkshow-Neulings teilhaben. Zunächst sind beide zu sehen, doch dem gebürtigen Berliner fällt es schwer stillzustehen - er zappelt schließlich im Hintergrund herum.

"Das ist einer von den Gästen, die ein bisschen nervös sind", kommentiert die Talk-Queen schmunzelnd. "Aber ich fang' ihn schon ein."

Als die Sendung schließlich begonnen hat und Fisher gerade mit Gregor Gysi (78) beschäftigt ist, wendet sie sich plötzlich an den Schauspieler, weil er sich als Jugendlicher nachts gern die Bundestags-Debatten mit dem Linken-Politiker angeschaut hat.

Bevor Scheer antwortet, kann er aber nicht anders und bringt - in feinstem Berlinerisch - noch einmal seine Freude über die Einladung zum Ausdruck: "Erst mal: Ick bin in 'ner Talkshow, ick kann's nicht fassen. First time in so 'ner Talkrunde."

Knapp eine Stunde später ist er dann auch selbst an der Reihe und steht Fisher Rede und Antwort. Mittlerweile hat die Aufregung etwas nachgelassen: "Ick hab mich jetzt ein bisschen akklimatisiert, ick find's jetzt wirklich ganz nett hier", grinst er.